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В Екатеринбурге аварийно сел военный самолет

18:32, 03.07.2019
В Екатеринбурге аварийно сел военный самолет
Фото: realnoevremya.ru

В Екатеринбурге аварийно приземлился военный самолет Ан-12.

Известно, что у него в полете отказал один из двигателей. Сведений о пострадавших в результате аварийной посадки на данный момент нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта «Кольцово».

Напомним, по факту аварийной посадки самолета в Нижнеангарске возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. ЧП произошло в конце июня в Бурятии, в результате аварийной посадки погибли два члена экипажа.

Происшествия
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