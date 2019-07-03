В Екатеринбурге аварийно сел военный самолет

В Екатеринбурге аварийно приземлился военный самолет Ан-12.

Известно, что у него в полете отказал один из двигателей. Сведений о пострадавших в результате аварийной посадки на данный момент нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта «Кольцово».

Напомним, по факту аварийной посадки самолета в Нижнеангарске возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. ЧП произошло в конце июня в Бурятии, в результате аварийной посадки погибли два члена экипажа.

