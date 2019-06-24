Якобашвили прокомментировал информацию о решении не возвращаться в Россию после обысков

Бизнесмен Давид Якобашвили прокомментировал сообщение BBC о том, что

он отказался приезжать в Россию после обыска в его музее «Собрание». Сейчас Якобашвили находится во Франции.



«Я ВВС сказал, что я с марта месяца не нахожусь в России, потому что я работаю, у меня много дел здесь. В России у меня нет интересов, только музей. Дальше вопрос, что случилось сейчас. Конечно, это требует определенного выяснения. Мне потребуется время, вот и все. Не было, не было ничего такого. Чего мне летом приезжать? У меня работы нет сейчас (в России), музей и без меня работает», — сказал Якобашвили RNS.



Ранее РБК сообщило, что ФСБ организовала обыски в музее Давида Якобашвили. По данным информагентства, следственные действия связаны с жалобой экс-партнера предпринимателя Бориса Минахи. Он пожаловался главе ФСБ на попытку рейдерского захвата Ейского портового элеватора.

