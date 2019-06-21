Новости бизнеса

19:16 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

«Аэрофлот» отменил рейсы в Уфу и Казань 22 июня из-за непогоды

17:58, 21.06.2019
«Аэрофлот» отменил рейсы в Уфу и Казань 22 июня из-за непогоды
Фото: realnoevremya.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 13 рейсов на 22 июня из-за возможной плохой погоды.

Как сообщается на сайте перевозчика, отменяются рейсы из аэропорта Шереметьево в Казань, Уфу, Саратов, Нижний Новгород, Пермь, а также в Ригу, Хельсинки, Прагу, Минск, Ставрополь, Челябинск, Вильнюс, Волгоград. Также отменяются обратные рейсы из этих городов.

Напомним, что 14 июня «Аэрофлот» отменил дневной рейс из Уфы в Москву.

БизнесТранспорт БашкортостанТатарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров