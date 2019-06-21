«Аэрофлот» отменил рейсы в Уфу и Казань 22 июня из-за непогоды

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 13 рейсов на 22 июня из-за возможной плохой погоды.

Как сообщается на сайте перевозчика, отменяются рейсы из аэропорта Шереметьево в Казань, Уфу, Саратов, Нижний Новгород, Пермь, а также в Ригу, Хельсинки, Прагу, Минск, Ставрополь, Челябинск, Вильнюс, Волгоград. Также отменяются обратные рейсы из этих городов.

Напомним, что 14 июня «Аэрофлот» отменил дневной рейс из Уфы в Москву.