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Происшествия

В Доминиканской Республике умерла туристка из Саранска

16:58, 07.06.2019
В Доминиканской Республике умерла туристка из Саранска
Фото: commons.wikimedia.org

На отдыхе в Доминиканской Республике умерла туристка из Саранска.

Как сообщил руководитель доминиканского отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов, женщина отдыхала в городе Сосуа, 29 мая в отеле она почувствовала себя плохо и умерла по дороге в госпиталь.

Предположительно, у нее мог оторваться тромб. Евдокимов отметил, что в смерти россиянки нет криминала, пишет «РИА Новости».

Происшествия
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