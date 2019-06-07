В Доминиканской Республике умерла туристка из Саранска

На отдыхе в Доминиканской Республике умерла туристка из Саранска.

Как сообщил руководитель доминиканского отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов, женщина отдыхала в городе Сосуа, 29 мая в отеле она почувствовала себя плохо и умерла по дороге в госпиталь.

Предположительно, у нее мог оторваться тромб. Евдокимов отметил, что в смерти россиянки нет криминала, пишет «РИА Новости».