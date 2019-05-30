Стало известно, что может стать драйвером развития пенсионной отрасли

Придать стимул пенсионной отрасли в России может индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), сообщает «Коммерсантъ».

Обсуждения его судьбы снова возобновились в мае. Центробанк уже заметил кризисные явления в сфере обязательного пенсионного страхования и рассчитывает, что их разрешит разрабатываемая новая парадигма — индивидуальный пенсионный капитал.

Напомним, жители России, которые с 1 января 2019 года заключили договор о пенсионном обеспечении с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), смогут получать выплаты по старым условиям. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Планируется, что право на негосударственные пенсии получат женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины — 60 лет.

