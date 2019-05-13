Ак Барс Банк запустил тариф РКО для бизнеса без абонентской платы

Ак Барс Банк ввел тариф на расчетно-кассовое обслуживание «Простой» без абонентской платы, предназначенный для небольших компаний и начинающих предпринимателей. Тарифный план действует для новых корпоративных клиентов банка.

Пакет бесплатных услуг по расчетно-кассовому обслуживанию в Ак Барс Банке включает:

открытие расчетного счета и заполнение документов;

подключение и обслуживание приложения «Ак Барс Мобильный» (информационный сервис);

ежемесячное обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания «Ак Барс Бизнес Онлайн»;

подключение СМС-информирования об остатке на счете на начало рабочего дня и о движении средств по счету.

По тарифу нет ежемесячных платежей — предприниматель оплачивает только комиссии за денежные переводы и выдачу наличных средств по чеку. Пользователям пакета банк начисляет проценты на остаток по расчетному счету до 5% годовых. При необходимости предприниматели могут перейти на пакеты с большим наполнением услуг РКО.

Подключиться к тарифному плану можно в офисах Ак Барс Банка. Получить подробную информацию по тарифу можно по телефону горячей линии 8 800 2005 303.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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