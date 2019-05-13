Ак Барс Банк запустил тариф РКО для бизнеса без абонентской платы
Ак Барс Банк ввел тариф на расчетно-кассовое обслуживание «Простой» без абонентской платы, предназначенный для небольших компаний и начинающих предпринимателей. Тарифный план действует для новых корпоративных клиентов банка.
Пакет бесплатных услуг по расчетно-кассовому обслуживанию в Ак Барс Банке включает:
- открытие расчетного счета и заполнение документов;
- подключение и обслуживание приложения «Ак Барс Мобильный» (информационный сервис);
- ежемесячное обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания «Ак Барс Бизнес Онлайн»;
- подключение СМС-информирования об остатке на счете на начало рабочего дня и о движении средств по счету.
По тарифу нет ежемесячных платежей — предприниматель оплачивает только комиссии за денежные переводы и выдачу наличных средств по чеку. Пользователям пакета банк начисляет проценты на остаток по расчетному счету до 5% годовых. При необходимости предприниматели могут перейти на пакеты с большим наполнением услуг РКО.
Подключиться к тарифному плану можно в офисах Ак Барс Банка. Получить подробную информацию по тарифу можно по телефону горячей линии 8 800 2005 303.
ПАО «АК БАРС» БАНК
Партнерский материалЭкономикаБанки
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