Минздрав: регионы получат 50% финансирования нацпроекта «Здравоохранение»

Российские регионы получат почти 50% запланированного финансирования нацпроекта «Здравоохранение».

«В целом для большинства проектов около 50% — чуть меньше, 48—49% — запланированы на первые три года», — сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Минздрава пояснила, что исключение составляют два федеральных проекта в составе нацпроекта: «Кадровое обеспечение» и «Цифровая медицина».

По словам Скворцовой, 80% средств по кадровому проекту планируется потратить в первые три года, поскольку здравоохранению нужны высококвалифицированные сотрудники.

«На цифровизацию тоже заложено около 73% на первые три года, что должно позволить нам существенно нарастить эффективность реализации всех других проектов», — добавила Скворцова.

Ранее министр уже сообщала, что в сфере медицины в России работают почти 2 млн специалистов.