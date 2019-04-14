В Мордовии застрелили подростка из проезжающего автомобиля

В Мордовии застрелили 15-летнего подростка из проезжающего автомобиля.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, тело школьника с огнестрельными ранениями обнаружили в шестидесяти метрах от автодороги около села Марьяновка в Большеберезниковском районе. Сообщение об этом поступило в полицию в ночь на воскресенье.

Вместе с погибшим находилась его знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал. Девушка вызвала скорую помощь, но школьник скончался от огнестрельного ранения.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».