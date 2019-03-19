«Мир», Visa и Mastercard обсудили с ЦБ уступки по тарифам для торговли

До 20 марта банки и ретейлеры должны представить в правительство совместные предложения по снижению комиссий за эквайринг, сообщает РБК.

Пока стороны не договорились. 18 марта представители банков, платежных систем, розницы, Банка России, Минфина и ФАС обсудили предложения, которые касаются корректировки комиссий за эквайринг.

Напомним, ранее сообщалось, что Банк России планирует установить единый размер комиссии для торгово-сервисных предприятий при оплате в системе быстрых платежей с помощью QR-кода. ЦБ намерен установить тариф на уровне 0,4—0,5%, что почти в четыре раза ниже, чем в действующих эквайринговых комиссий в ретейле. В случае если магазин возьмет на себя функции агента, он сможет претендовать на более низкую комиссию — на уровне 0,3%.