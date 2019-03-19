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Милонов посоветовал россиянкам провести отпуск в Сирии

05:58, 19.03.2019 2
Милонов посоветовал россиянкам провести отпуск в Сирии
Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил жительницам России отправляться в отпуск в Сирию или Ливан.

Парламентарий подчеркнул, что в этих странах уважительно относятся к женщинам.

«Надо ездить в Ливан отдыхать, в Сирию ездить отдыхать. Там никто вас никогда пальцем не тронет, никто не подойдет близко с похабным предложением. Нормальный человек никогда там такого не сделает», — цитирует Милонова «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что таким образом Виталий Милонов отреагировал на информацию о случаях домогательств на некоторых популярных у россиян курортах.

Напомним, ранее Милонов предложил отказаться от шестидневной недели в российских школах.

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Jein Butyaeva 19 марта
    и как после такого предложения можно относиться к подобному недодепутату с уважением?
    Пусть этот идиот ( не боюсь так назвать) отправит туда свою семью отдыхать, может и сам прокатится... Можете расстрелять меня за неуважение к власти... там не за что уважать
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    Анонимно 19 марта
    клоуны такие нужны, чтобы на них свой гнев люди спускали. Жириновский постарел и плохо справляется со своей ролью
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