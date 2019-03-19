Милонов посоветовал россиянкам провести отпуск в Сирии

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил жительницам России отправляться в отпуск в Сирию или Ливан.

Парламентарий подчеркнул, что в этих странах уважительно относятся к женщинам.

«Надо ездить в Ливан отдыхать, в Сирию ездить отдыхать. Там никто вас никогда пальцем не тронет, никто не подойдет близко с похабным предложением. Нормальный человек никогда там такого не сделает», — цитирует Милонова «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что таким образом Виталий Милонов отреагировал на информацию о случаях домогательств на некоторых популярных у россиян курортах.

Напомним, ранее Милонов предложил отказаться от шестидневной недели в российских школах.