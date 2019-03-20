Центробанк разработал кодекс добросовестного поведения для банков

Проект кодекса добросовестного поведения, разработанный ЦБ РФ, предложен для обсуждения участникам рынка, сообщается на официальном портале ЦБ РФ.

Кодекс затрагивает деятельность всех финансовых организаций и будет носить рекомендательный характер. Это базовый документ, который должен способствовать продвижению деловых и этических стандартов на финансовом рынке. Кодекс включает семь основных принципов. Планируется, что обсуждение кодекса с профессиональным сообществом завершится в течение первого полугодия 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что ассоциация банков России (АБР) готовит для ЦБ предложения по разработке кодекса поведения, который позволил бы реагировать на проявления недобросовестной конкуренции. Такое предложение озвучил глава ассоциации Георгий Лунтовский на заседании АБР. Также на заседании присутствовала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, говорится в сообщении ассоциации. По ее словам, наибольший удар конкуренции наносит ситуация, когда недобросовестные банки конкурируют с добросовестными кредитными организациями.



