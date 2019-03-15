В больницы Татарстана поступит лекарство, полученное из мозга свиньи, за 1,2 млн рублей

ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» занимается поиском поставщика лекарства, которое получают из мозга свиньи, сообщает ИА «Татар-информ».

1280 упаковок с ампулами по 2, 5 и 10 мл в больницы республики должны поставить до 25 мая 2019 года. Стоимость — 1,2 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что российские аптеки столкнулись с дефицитом кардиологического препарата амиодарон в таблетках. Пациенты несколько недель не могут приобрести этот препарат. Представитель основного поставщика амиодарона на российский рынок подтвердил, что у компании возникли перебои с поставками в Россию. Следующая запланирована на апрель 2019 года. Амиодарон борется с нарушениями сердечного ритма, может предотвратить внезапную смерть.