В Казани произошел пожар на ТЭЦ-2

Сегодня в Казани произошло возгорание на ТЭЦ-2, расположенной на улице Тэцевской в Авиастроительном районе города.

На место уже выехали пожарные машины. Как позже рассказали «Реальному времени» в МЧС, вызов поступил по третьей степени сложности.

Вызов поступил в 9.39. Ликвидация открытого горения произошла в 10.05. Площадь пожара составила 3 кв. м. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

По предварительным данным, возгорание произошло на первом блоке парогазовой установки (ПГУ). В пресс-службе ГУ МЧС по РТ дополнили: загорелось масло. До приезда пожарных сотрудники ТЭЦ тушили своими силами. Они развернули рукавную линию, а также использовали огнетушители.

Сейчас установка отключена, потребители подключены по резервной линии.



Казанская ТЭЦ-2 — энергетическое предприятие Казани, входит в состав АО «Татэнерго».

