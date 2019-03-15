В Казани произошел пожар на ТЭЦ-2
Сегодня в Казани произошло возгорание на ТЭЦ-2, расположенной на улице Тэцевской в Авиастроительном районе города.
На место уже выехали пожарные машины. Как позже рассказали «Реальному времени» в МЧС, вызов поступил по третьей степени сложности.
Вызов поступил в 9.39. Ликвидация открытого горения произошла в 10.05. Площадь пожара составила 3 кв. м. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
По предварительным данным, возгорание произошло на первом блоке парогазовой установки (ПГУ). В пресс-службе ГУ МЧС по РТ дополнили: загорелось масло. До приезда пожарных сотрудники ТЭЦ тушили своими силами. Они развернули рукавную линию, а также использовали огнетушители.
Сейчас установка отключена, потребители подключены по резервной линии.
Казанская ТЭЦ-2 — энергетическое предприятие Казани, входит в состав АО «Татэнерго».
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