Центробанк отозвал лицензии у двух страховщиков

Центробанк России отозвал страховые лицензии у компаний «Сибирский Спас» и «Трудовое страхование».

Так, лицензию у «Сибирского Спаса» отозвали из-за нарушения более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, установленного органом страхового надзора, сообщается на сайте ЦБ.



Лицензии у страховой компании «Трудовое страхование» были отозваны после отказа от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности при наличии неисполненных обязательств, возникающих из договоров страхования.



Также Центробанк приостановил действие лицензии страховщика «Кристалл».

Ранее Центробанк потребовал от страховщиков предоставить расширенные сведения об активах.