В РЖД ожидают итогового решения по строительству ВСМ Москва — Казань в течение месяца

В РЖД рассчитывают, что итоговое решение по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань правительство РФ примет в течение месяца.

«Мы всю подготовительную работу провели. Думаю, что в течение месяца итоговое решение будет принято», — сказал гендиректор РЖД Олег Белозеров.

По его словам, после этого необходимо максимально быстро рассмотреть законопроекты, которые касаются изъятия земли и налогового законодательства, передает «Интерфакс».

Ранее замминистра транспорта России Владимир Токарев рассказал, что строительство пилотного участка ВСМ Москва — Казань может начаться в 2019 году.