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В Минприроды рассказали о прогнозах по лесным пожарам в этом году

17:29, 04.03.2019 1
В Минприроды рассказали о прогнозах по лесным пожарам в этом году
Фото: pxhere.com

В Минприроды России заявили о неутешительных прогнозах по лесным пожарам летом этого года.

По словам главы ведомства Дмитрия Кобылкина, в этом году выпало мало снега и в восточной части России пожары уже наблюдаются. Он пообещал завершить к лету приобретение новой техники для дооснащения пожарных, пишет «Интерфакс».

Напомним, что в ноябре прошлого года в американской Калифорнии локализовали лесной пожар Camp. Он самый разрушительный в истории штата.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 марта
    наоборот в этом году снега много. значить будеть горить хорошие леса по плану.
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