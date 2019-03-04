В Минприроды рассказали о прогнозах по лесным пожарам в этом году

В Минприроды России заявили о неутешительных прогнозах по лесным пожарам летом этого года.

По словам главы ведомства Дмитрия Кобылкина, в этом году выпало мало снега и в восточной части России пожары уже наблюдаются. Он пообещал завершить к лету приобретение новой техники для дооснащения пожарных, пишет «Интерфакс».

Напомним, что в ноябре прошлого года в американской Калифорнии локализовали лесной пожар Camp. Он самый разрушительный в истории штата.