Олег Дерипаска передал часть бизнеса своим детям

Российский бизнесмен Олег Дерипаска передал 3,4% акций компании En+ своим несовершеннолетним детям — Петру и Марии. Информацию раскрыл глава совета директоров холдинга Грегори Баркер во время выступления в комитете палаты общин Великобритании по иностранным делам.

Голоса по пакетам были переданы в трастовый фонд по соглашению с Минфином США. Таким образом, по этим акциям дети предпринимателя смогли получить дивиденды суммой около $7 млн до введения санкций в апреле 2018 года, пишет «РБК».

Ранее сообщалось, что в начале этого года власти США сняли санкции с «Русала», En+ и «Евросибэнерго».