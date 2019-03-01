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Скончался один из организаторов поставок «ножек Буша» в Россию

15:27, 01.03.2019
Скончался один из организаторов поставок «ножек Буша» в Россию
Фото: torange.biz

25 февраля скончался один из основателей компании «Союзконтракт», бизнесмен Михаил Любович. Причина смерти неизвестна.

Компания известна тем, что в середине 1990-х годов организовала поставки в Россию куриных ножек из США («ножки Буша»), а также сантехники, счетчиков купюр и голландского спирта Royal, пишет РБК.

В основании «Союзконтракта» также принимал участие Алексей Гольдштейн. Он скончался в июне прошлого года от инсульта.

БизнесПроисшествия
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