Скончался один из организаторов поставок «ножек Буша» в Россию
25 февраля скончался один из основателей компании «Союзконтракт», бизнесмен Михаил Любович. Причина смерти неизвестна.
Компания известна тем, что в середине 1990-х годов организовала поставки в Россию куриных ножек из США («ножки Буша»), а также сантехники, счетчиков купюр и голландского спирта Royal, пишет РБК.
В основании «Союзконтракта» также принимал участие Алексей Гольдштейн. Он скончался в июне прошлого года от инсульта.БизнесПроисшествия
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