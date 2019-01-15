Мадуро повысил в Венесуэле минимальный размер оплаты труда на 300%

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении минимального размера оплаты труда в стране на 300%.

В результате МРОТ вырастет с 4,5 тысячи боливаров до 18 тысяч боливаров, что равняется около $6,52, сообщает Al Jazeera.

Стоит отметить, что в течение прошлого года минимальный размер оплаты труда поднимался пять раз. Таким образом Мадуро пытается стабилизировать экономику Венесуэлы, размер которой сократился вдвое за последние пять лет рецессии. Инфляция в стране в последнее время составляет около 2 млн процентов.

Напомним, ранее Мадуро предложил Путину производить расчеты в нефтяной сфере в национальной криптовалюте El Petro.