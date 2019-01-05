В Лондоне арестовали троих бывших топ-менеджеров Credit Suisse по делу о мошенничестве на $2 млрд

В Лондоне арестованы три бывших топ-менеджера банка Credit Suisse. В США они обвиняются в совместном мошенничестве с госкомпаниями Мозамбика на $2 млрд.

В американском расследовании мошенничества с долговыми обязательствами Мозамбика перед зарубежными кредиторами фигурировал и российский ВТБ, выдавший кредиты на $535 млн африканской республике в 2013—2014 году, отмечает The Bell.

Арестованы бывшие менеджеры Credit Suisse Эндрю Пирс, Сурджан Сингх и Детелине Субеве. Позднее они были отпущены под залог.

Следствие считает, что Пирс, Сингх и Субеве скрыли от отдела комплаенса Credit Suisse информацию о мозамбикской госкомпании, которой банк выдал кредит на $622 млн, взятый на организацию защиты территориальных вод страны от пиратов.

Обвиняемые помогли мозамбикским госкомпаниям скрыть факт получения кредита от международных доноров страны. Прокуроры утверждают, что участники схемы также исключили некоторые банковские требования из договора при оформлении сделки. Значительная часть кредита была расхищена.

Федеральные прокуроры намерены добиться экстрадиции всех арестованных за пределами США участников мошеннической схемы. Ранее в Южной Африке был арестован экс-министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг и Джин Бустани, работавший на заказчика мозамбикских компаний из Абу-Даби, — в Нью-Йорке.

В Credit Suisse утверждают, что арестованные вводили собственное руководство в заблуждение и стремились скрыть свою деятельность от банка.