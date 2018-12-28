Российская таможня перечислила в бюджет более 6 трлн рублей

Объем доходов федерального бюджета от уплаты таможенных платежей по состоянию на 28 декабря превысил 6 трлн рублей. Федеральная таможенная служба доложила о перевыполнении годового плана на 1,5%.

Платежи от импорта товаров составили 2 трлн 931,8 млрд рублей, или 48,7% от общего объема перечислений ФТС России. В том числе НДС на ввозимые товары — 2 трлн 245,6 млрд рублей (37,3%).

Платежи от вывозных таможенных пошлин составили 3 трлн 5,7 млрд руб., или 49,9% от общего объема перечислений ФТС России.

Как сообщалось, план по перечислениям в бюджет для ФТС в 2018 году в октябре был повторно повышен — до 5,9 трлн руб.

В 2017 году ФТС перечислила в федеральный бюджет 4 трлн 575,69 млрд рублей, перевыполнив плановое задание на 2,8%.