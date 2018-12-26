Эксперт спрогнозировал рост курса доллара на сегодня до 68,9 рубля

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 68,25—68,95 рубля за единицу американской валюты. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

Он отметил, что вчера западные рынки были закрыты по причине празднования Рождества, тем не менее российский рынок порадовал спекулянтов своими возможностями. Утром цена нефти марки Brent обвалилась до 44,95 долл./бар. (-11,8%), после чего постепенно котировки стали восстанавливаться на прежние уровни и позднее вернулись к отметке 49,4 долл./бар. Исходная причина столь резкого падения котировок нефти, по мнению экспертов, главным образом связана с принудительным закрытием брокерами утром позиций трейдеров, которые накануне лонгили нефть, упавшую на 6% в понедельник.



На этом фоне курс доллара к рублю с расчетами «TOM» поднимался до отметки 69 руб./долл., но к концу дня на фоне восстановления нефтяных котировок закрылся на отметке в 68,67 руб./доллар.

