Госдума приняла закон о наказании за фальсификацию отчетности банков

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении инициированный правительством РФ закон, усиливающий уголовную ответственность за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовых организаций.



Закон также вводит уголовную ответственность за неучтенные (забалансовые) банковские вклады, передает ТАСС. При этом нижний предел наказания устанавливается в виде штрафа в 500 тыс. рублей

Отмечается, что документ предполагает распространение статьи 172 (прим) УК на случаи, когда нарушения совершены с целью сокрытия оснований для отзыва или аннулирования лицензии либо введения временной администрации вне зависимости от того, является ли такое аннулирование или отзыв обязательным или осуществляется по усмотрению Банка России.

Ранее сообщалось, что Банк России рассматривает вопрос распространения механизма санации на НПФ и финансовые холдинги. Соответствующий законопроект Госдума может рассмотреть уже в марте 2019 года.