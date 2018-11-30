Новости общества

19:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

The Wall Street Journal назвала президента России «Владимир Трамп»

18:59, 30.11.2018
The Wall Street Journal назвала президента России «Владимир Трамп»
Фото: kremlin.ru

Журналисты газеты The Wall Street Journal в статье о том, что президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвали президента России «Владимир Трамп».

Как сообщают «Известия», ошибка быстро разлетелась по интернету. Ее исправили через некоторое время, а в статье появилась пометка: «Владимир Путин — президент России. Ошибка отредактирована».

&amp;amp;amp;amp;quot;Владимир Путин — президент России. Ошибка отредактирована&amp;amp;amp;amp;quot;

Накануне президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20. Это связано с инцидентом в Керченском проливе.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты