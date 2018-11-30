The Wall Street Journal назвала президента России «Владимир Трамп»

Журналисты газеты The Wall Street Journal в статье о том, что президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвали президента России «Владимир Трамп».

Как сообщают «Известия», ошибка быстро разлетелась по интернету. Ее исправили через некоторое время, а в статье появилась пометка: «Владимир Путин — президент России. Ошибка отредактирована».

Накануне президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20. Это связано с инцидентом в Керченском проливе.