«Банк Казани» вошел в тройку лучших мобильных банков страны по версии «Markswebb»

«Банк Казани» вошел в ТОП-3 лучших мобильных банков по версии «Markswebb» в категории Digital Оffice* по дистанционному решению основных пользовательских задач.



Согласно очередному экспертному ратированию, «Банк Казани» оставил позади крупные федеральные банкиуступив первые два места лишь Банку «Тинькофф» и «Рокет-Банку». В рейтинге эффективности интернет-банков для частных лиц категории Daily Banking** «Банк Казани» занял 28 место по всей Российской Федерации по удобству и возможностям платежей.

Аналитическое агентство «Markswebb» проводило исследование среди более 100 мобильных приложений 32 банков и финансовых компаний отдельно на двух типах мобильных устройств — iPhone и смартфонах на Android. Каждый мобильный банк был исследован специалистами компании и получил экспертную оценку эффективности.

В ежегодном отчете Markswebb Mobile Banking Rank-2018 по итогам всех исследований отмечено, что «Банк Казани» предоставляет клиентам все возможности открывать любые продукты онлайн, а также консультироваться и решать проблемы через чат в приложении.

По словам заместителя Председателя Правления ООО КБЭР «Банк Казани» Александра Пронягина, это, безусловно, отличный результат и повод для гордости нашей командой. Муниципальный Банк, занимающий 176 позицию общего рейтинга по капиталу, в этом году занял 3 место в категории Digital Оffice*, обойдя крупнейшие федеральные банки из ТОП-30. Более того, мобильное приложение существует чуть более двух лет и было создано командой из нескольких человек с минимальными финансовыми вложениями, — отмечает Александр Пронягин. «Наша организация сконцентрировалась, в первую очередь, на решении максимального количества потребностей клиентов дистанционно, а это, прежде всего, удобство и экономия времени. Именно такой подход принес высокий результат в рейтинге. Наша команда не намерена останавливаться и уже через несколько месяцев запускает совершенно новое усовершенствованное приложение, в котором мы улучшаем юзабилити и добавляем большое количество новых функций», — говорит зампред Правления Банка.

Благодаря полной «диджитализации» всех важных для клиентов операций, «Банк Казани» получает дополнительный фактор роста, оптимизируя расходы на поддержку, трудовые ресурсы и повышая лояльность потребителей услуг.

Отметим, это не первая победа «Банка Казани» в авторитетном российском конкурсе. В прошлом рейтинге «Markswebb» «Банк Казани» занял 6 место в таблице наиболее эффективных российских интернет-банков, став тогда единственным республиканским банком, когда-либо входившим в десятку сильнейших.

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