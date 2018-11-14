Превышенцы рухнувшего банка «Югра» начнут получать выплаты в декабре

Клиенты рухнувшего банка «Югра», чьи вклады превышали 1,4 млн рублей, начнут получать выплаты в декабре.

Всего банк задолжал так называемым «превышенцам» 16,7 млрд рублей, однако на первом этапе он сможет вернуть только 4,7 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В настоящее время конкурсный управляющий получил 36,63 тыс. заявлений от пострадавших. Прием требований продлится до 5 декабря, после чего начнутся выплаты.

Общая стоимость задолженности кредитной организации перед физическими и юридическими лицами составляет 194,9 млрд рублей.

Ранее в Центробанке заявили, что компании — заемщики лишенного лицензии банка «Югра», прокредитованные на 270 млрд рублей, массово ликвидируются и банкротятся.

К настоящему времени уже начаты процедуры ликвидации/банкротства в отношении 29 заемщиков, задолжавших банку 144,94 млрд рублей,