Центробанк рассказал о массовом банкротстве заемщиков банка «Югра»

В Центробанке заявили, что компании — заемщики лишенного лицензии банка «Югра», прокредитованные на 270 млрд рублей, массово ликвидируются и банкротятся.

К настоящему времени уже начаты процедуры ликвидации/банкротства в отношении 29 заемщиков, задолжавших банку 144,94 млрд рублей, передает РБК.

При этом в отношении еще 85 компаний с суммарным долгом в 125,5 млрд рублей контрагенты опубликовали сообщения о намерении предъявить иск о банкротстве.

Отмечается, что на 114 заемщиков — ликвидирующихся, банкротящихся и находящихся под угрозой банкротства — приходится практически весь объем задолженности по кредитному портфелю банка «Югра».

Напомним, 25 сентября 2018 года Арбитражный суд признал банкротом кредитную организацию. Подробнее о крахе банка читайте в материале «Реального времени».