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Экономика

Центробанк рассказал о массовом банкротстве заемщиков банка «Югра»

07:42, 08.10.2018 1
Центробанк рассказал о массовом банкротстве заемщиков банка «Югра»
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

В Центробанке заявили, что компании — заемщики лишенного лицензии банка «Югра», прокредитованные на 270 млрд рублей, массово ликвидируются и банкротятся.

К настоящему времени уже начаты процедуры ликвидации/банкротства в отношении 29 заемщиков, задолжавших банку 144,94 млрд рублей, передает РБК.

При этом в отношении еще 85 компаний с суммарным долгом в 125,5 млрд рублей контрагенты опубликовали сообщения о намерении предъявить иск о банкротстве.

Отмечается, что на 114 заемщиков — ликвидирующихся, банкротящихся и находящихся под угрозой банкротства — приходится практически весь объем задолженности по кредитному портфелю банка «Югра».

Напомним, 25 сентября 2018 года Арбитражный суд признал банкротом кредитную организацию. Подробнее о крахе банка читайте в материале «Реального времени».

ЭкономикаБанки
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:48
    Ну так же как в Татфондбанке...
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