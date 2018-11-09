Следком начал проверку после взрыва на полигоне в Самарской области

Следователи начали проверку после взрыва на полигоне во время утилизации боеприпасов в Самарской области, где пострадали четыре человека.



По предварительной версии, произошла детонация зенитного снаряда.

«По данному факту начата доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно–криминалистическая группа, которая в ближайшее время приступит к осмотру места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя СУ СК по Самарской области.

Ранее сообщалось, что один снаряд сдетонировал при разгрузке боеприпасов на утилизацию в Самарской области. Инцидент произошел на территории Приволжского государственного испытательного полигона в городе Чапаевске Самарской области.