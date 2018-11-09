«Татнефть» за 10 месяцев 2018 года увеличила добычу на 0,9%

Группа «Татнефть» в январе — октябре добыла 24,345 млн тонн нефти, что на 0,9% больше аналогичного периода 2017 года.

При этом в октябре добыто 2,554 млн тонн. За пределами Татарстана дочерними компаниями добыто в январе — октябре 283 тыс. тонн (снижение на 3,7%), говорится в сообщении компании.

Сервисными предприятиями для «Татнефти» построено и сдано 496 новых скважин (снижение на 23%), в том числе 289 для эксплуатационных нужд, 12 разведочных и 195 для добычи сверхвязкой нефти.

Комплекс «ТАНЕКО» в январе — октябре переработал 7,165 млн тонн нефти и произвел 7,286 млн тонн нефтепродуктов.

В конце сентября совет директоров ПАО «Татнефть» под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова утвердил Стратегию развития компании до 2030 года. Она предусматривает увеличение добычи нефти до 38,4 млн тонн в год к 2030 году при 100% восполнении запасов.