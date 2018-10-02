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Минфин РФ 3 октября возобновит аукционы ОФЗ после месячного перерыва

19:45, 02.10.2018
Минфин РФ 3 октября возобновит аукционы ОФЗ после месячного перерыва
Фото: скриншот yandex.ru

Минфин РФ объявил о проведении 3 октября аукционов по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 20 млрд рублей после месячного перерыва.

Ведомство предложит ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска №26223 с погашением 28 февраля 2024 года объемом 10 млрд рублей. Кроме того Минфин разместит ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска №25083 с погашением 15 декабря 2021 года объемом также 10 млрд рублей, следует из сообщения на сайте ведомства.

Напомним, что последний раз Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа 29 августа. В середине сентября ведомство отменило аукцион по размещению ОФЗ. В Минфине пояснили, что это связано с неблагоприятной рыночной конъюнктурой.

ЭкономикаФинансы
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