Татарстанский завод будет производить молоко и кефир c маркировкой «Халяль»

В Татарстане Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат начнет производить молоко и кефир с маркировкой «Халяль».

Комбинат получил сертификат соответствия Комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ РТ. Отмечается, что специалисты проверили продукцию на соответствие канонам ислама и всем законодательным требованиям РФ.

Кроме того, они проверили условия хранения, доставки сырья и соблюдение санитарных норм. После чего выдали разрешение на маркировку почти всей продукции ЗМК, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в Татарстане несколько предприятий поймали на наличии свинины в продуктах с маркировкой «Халяль».