В Казани адвокат из дела «Тукаевских» опроверг информацию о нарколаборатории группировки в Европе

За репутацию обвиняемого по делу ОПС «Тукаевские» казанского бизнесмена Геннадия Кирилова вступился его адвокат. После информационного вброса о раскрытой нарколаборатории в частном доме Кирилова и его жены в Праге, защитник обратился в чешскую полицию с официальным запросом и получил информацию — семья его клиента получила статус потерпевших в уголовном деле международной наркомафии.

В разговоре с «Реальным временем» адвокат поделился данными ответа из Праги.

Напомним, свидетельские показания обвиняемого Кирилова легли в основу уголовного дела о взятке 500 тысяч рублей экс-начальника отдела БОП МВД Татарстана Ильнара Залялова.

Подробности — в материале «Реального времени».