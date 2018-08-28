Потерпевшие по делу экс-начальника БОП МВД РТ заявили о вымогательстве 45 млн рублей

Задержанному по подозрению в получении взятки в 500 тысяч рублей экс-начальнику отдела БОП МВД Татарстана грозят возбуждением новых дел. Как выяснило «Реальное время», потерпевшие по делу о взятке бизнесмены Шайхутдинов и Кирилов заявили, что якобы после их задержания в октябре 2017 года Залялов вымогал у них 45 млн рубле за освобождение.

Шайхутдинов с Кириловым денег не дали, и сейчас являются подозреваемыми в серии преступлений ОПС «Тукаевские».

В Следкоме по РТ обещают дать процессуальную оценку заявлениям о вымогательстве.

Подробности скандального дела и бизнеса потерпевших-обвиняемых — в материале «Реального времени».