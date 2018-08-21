Иск о банкротстве «Ак Барс» Банка связан с имуществом ликвидированного ООО «Восторг» — Банк

Заявление о банкротстве, ответчиком по которому выступает банк «Ак Барс», поданное в Арбитражный суд РТ, касается распределения имущества ликвидированного ООО «Восторг». 10,2 тыс. рублей общества находятся на счетах в банке.

«Согласно действующему законодательству, банк может считаться банкротом только при наличии неисполненного в течение 14 дней с даты вступления в законную силу решения суда о взыскании с финансовой организации денежных средств. Размер суммы при этом не имеет значения. Подобное судебное решение о взыскании с банка денежных средств в пользу Ипатко Н.Ф. в банк не поступало», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Ак Барса».

Напомним, ранее стало известно, что физическое лицо Наталья Ипатко подала банкротный иск в отношении ПАО «Ак Барс» Банк.