В Media Markt начали ликвидацию ассортимента перед уходом из России

Немецкая сеть бытовой техники и электроники Media Markt объявила о ликвидации ассортимента перед уходом с российского рынка.



«Мы ликвидируем весь ассортимент в наших магазинах — десятки тысяч наименований товаров: от крупной бытовой техники и смартфонов до компьютерной техники и оборудования для геймеров», — передают «Ведомости» со ссылкой на ретейлера.

Отмечается, что сеть будет распродавать товар со скидками до 70 процентов до конца августа. При этом по вопросам гарантийных обязательств с сентября MediaMarkt перенаправит клиентов к специалистам в магазинах «М.Видео».

Ранее владеющая сетями магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» группа «Сафмар» Михаила Гуцериева договорилась о покупке российских магазинов MediaMarkt у немецкой компании Ceconomy.



Напомним, немецкая сеть электроники MediaMarkt уходит из России через 11 лет после открытия здесь первого гипермаркета. Подробнее — в материале «Реального времени».