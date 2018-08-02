Рафис Кашапов откроет в Вене производство часов из дерева

Бывший лидер ВТОЦ из Набережных Челнов Рафис Кашапов заявил, что откроет в Вене производство часов из дерева. Об этом он сообщил на своей странице в Faceboоk.

По его словам, организация будет называться «Братья Кашаповы и Ко», а ее руководителем станет брат-близнец Нафис Кашапов. Компания возобновит производство часов из дерева с минаретами и полумесяцами, а также другими товарами народного потребления.

Кашапов также рассказал, что в начале 1990-х в Челнах молодежная организация СТМ «Азатлык» начала производить эти часы. Экс-лидер ВТОЦ возглавлял ее вместе со своим братом.

По словам Кашапова, часы были вручены премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер, премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву, первому президенту Чеченской республики Ичкерия Джохару Дудаеву и другим политическим деятелям.

«Резьба по дереву остается самым популярным видом ручной обработки древесины, поэтому часть продукции собираемся продавать в мировом масштабе, пока ищем инвесторов», — написал он.



Ранее в Татарстане в отношении Кашапова открыли уголовное дело по факту возбуждения ненависти либо вражды из-за поста в соцсетях.