Суд частично удовлетворил иск исполкома Челнов к учредителю X5 Retail Group

Арбитражный суд Татарстан частично удовлетворил иск исполкома Набережных Челнов к учредителю X5 Retail Group ООО «Перекресток-2000».

Власти требовали потребовали взыскать с ритейлера 2,4 млн рублей долга по аренде и 1,9 млн рублей пени. Однако по решению суда «Перекресток-2000» выплатит только 2 тыс. рублей неустойки.

В 2014 году между исполкомом Челнов и компанией заключен договор аренды совместно с другими собственниками объекта недвижимости на земельный участок под ТЦ «Омега» площадью 32,6 тыс.кв.м. Изначально годовая арендная плата была установлена пропорционально доле арендатора (18%) и составила 3,7 млн рублей. Позже исполком пересчитал долю, повысив до 23,6%. В связи с этим власти потребовали взыскать разницу.

Суд мотивировал свое решение тем, что «Перекресток-2000» иправно платил за аренду.