Департамент спорта Нижнего Новгорода возглавил чиновник областного Министерства спорта

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов назначил нового директора департамента спорта горадминистрации. Им стал экс-чиновник областного Минспорта Юрий Звездин.

«Решение принято после консультаций с руководителями спортивных школ и федераций региона», — говорится в сообщении управления администрации по работе со СМИ.

С 2007 по 2010 год Звездин курировал массовый футбол и мини-футбол в федерации футбола Нижегородской области, занимался организацией и проведением всероссийских и международных мероприятий. Шесть лет Звездин проработал в Министерстве спорта и молодежной политики Нижегородской области. Там он также проводил спортивные соревнования, работал со спортивными клубами и федерациями.

Напомним, предыдущий руководитель департамента Леонид Стрельцов написал заявление об отставке в феврале. Этот пост он занимал с 2014 года после выделения этого структурного подразделения из департамента культуры и спорта.