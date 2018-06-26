НБУ получил заявку «Паритетбанка» на покупку украинской «дочки» Сбербанка

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Национальный банк Украины получил заявку белорусского «Паритетбанка» на покупку украинской «дочки» Сбербанка.



«Национальный банк Украины получил 25 июня 2017 года от акционерного общества «Паритетбанк» пакет документов для согласования опосредствованного приобретения существенного участия в Сбербанке в размере 100% его уставного капитала», — передает RNS со ссылкой на НБУ.

В настоящее время документы для согласования приобретения существенного участия в Сбербанке находятся на рассмотрении, которое может продлиться в течение трех месяцев со дня получения полного пакета документов.

Напомним, в конце марта НБУ отказал белорусскому «Паритетбанку» в согласовании покупки украинской «дочки» Сбербанка в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.