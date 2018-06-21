Антимонопольную службу попросили проверить закупки Минсвязи РТ

Казанский штаб Алексея Навального попросил УФАС по Татарстану проверить закупку Минсвязи РТ доработки «государственной информационной системы «Социальный регистр населения РТ» у единственного поставщика.

Сомнение вызвало размещение закупки и определение поставщика в один день — 18 июня, сообщает «Идель. Реалии».

Кроме того, у активистов возник вопрос из-за отсутствия документации по закупке. Штаб попросил антимонопольную службу их предоставить.

Ранее штаб Алексея Навального в Казани опубликовал информацию, согласно которой МУП «Метроэлектротранс» закупает автомобиль Audi Q7 стоимостью почти 5 млн рублей.