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Путин поздравил Овечкина с победой в Кубке Стэнли

13:52, 10.06.2018
Путин поздравил Овечкина с победой в Кубке Стэнли
Фото: nhl.com

Президент России Владимир Путин поздравил российского хоккеиста и капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли.

«Я его поздравляю, так же, как и всю команду, в которой он играет, это большое достижение для любой команды в мировом хоккее», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По словам президента, Овечкин рассматривал вариант с продолжением карьеры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Мы с Сашей в хороших, добрых личных отношениях. Он выражал желание даже вернуться в Россию, здесь играть. Но его контрактные обязательства не позволили ему это сделать. На самом деле, может быть, и неплохо для его личной карьеры, потому что он теперь наконец-то стал обладателем Кубка Стэнли», — отметил президент.

Ранее Овечкина поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов. Подробнее об успехе Овечкина — в материале «Реального времени».

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