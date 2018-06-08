Минниханов поздравил Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли

Президент РТ Рустам Минниханов поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли.

«Мой друг Овечкин выиграл Кубок Стэнли! Поздравляю @aleksandrovechkinofficial с заслуженным трофеем!» — написал он на своей странице в Instagram.

Отметим, что несколько часов назад команда «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которой является Овечкин, обыграла в пятом матче финала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» и впервые в истории завоевала самый престижный хоккейный трофей.