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Минниханов поздравил Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли

09:40, 08.06.2018
Минниханов поздравил Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли
Фото: realnoevremya.ru

Президент РТ Рустам Минниханов поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли.

«Мой друг Овечкин выиграл Кубок Стэнли! Поздравляю @aleksandrovechkinofficial с заслуженным трофеем!» — написал он на своей странице в Instagram.

Отметим, что несколько часов назад команда «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которой является Овечкин, обыграла в пятом матче финала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» и впервые в истории завоевала самый престижный хоккейный трофей.

ОбществоСпортХоккейВласть Татарстан
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