ФАС возбудила дела в российских регионах из-за роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилила контроль за ценами на бензин в регионах России и возбудила ряд антимонопольных дел. При этом наибольшие контролирующие меры приняты на Дальнем Востоке.

В ФАС рассказали, что уже выдано семь предупреждений о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов. В ряде регионов возбуждено несколько дел, производителям направлены рекомендации о необходимости соблюдения правил поведения на рынке, передает «РИА Новости».

«Служба проводит ежедневный мониторинг оптовых и розничных цен во всех регионах. Результаты мониторинга в оперативном режиме докладываются курирующему вице-премьеру Дмитрию Николаевичу Козаку», — подчеркнули в ФАС.



В последние несколько недель в стране продолжается рост цен на бензин. Сегодня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что это происходит из-за неправильного регулирования в сфере энергоресурсов.

Министр энергетики РФ Александр Новак, в свою очередь, добавил, что правительство РФ разработало законопроект об экспортных пошлинах на нефтепродукты, в ближайшее время его могут внести в Госдуму.