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В ДРКБ Татарстана появилось оборудование для реабилитации детей с ДЦП

12:50, 29.10.2020
В ДРКБ Татарстана появилось оборудование для реабилитации детей с ДЦП
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Детская республиканская клиническая больница (ДРКБ) Татарстана получила виброплатформу Galileo S25, предназначенную для реабилитации детей с ДЦП. Ни в одном медучреждении республики аналогичного аппарата нет.

Виброплатформа позволит детям быстро восстановить после полученных травм, сообщает пресс-служба Минздрава РТ. Аппарат учащенно стимулирует наклонные движения таза, что заставляет мышцы ритмично сокращаться.

В результате воздействия виброплатформы мышцы ребенка развиваются и укрепляются.

Фото: pxhere.com

Аппарат заработан и запатентован в Германии.

В мае «Реальное время» рассказывало о детях, которые из-за закрытия границ в период пандемии не могли выехать из России на лечение. В частности, в трудной ситуации оказался 12-летний казанец с ДЦП Тимур Фазлиев.

ОбществоМедицина Татарстан
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