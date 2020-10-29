В ДРКБ Татарстана появилось оборудование для реабилитации детей с ДЦП

Детская республиканская клиническая больница (ДРКБ) Татарстана получила виброплатформу Galileo S25, предназначенную для реабилитации детей с ДЦП. Ни в одном медучреждении республики аналогичного аппарата нет.

Виброплатформа позволит детям быстро восстановить после полученных травм, сообщает пресс-служба Минздрава РТ. Аппарат учащенно стимулирует наклонные движения таза, что заставляет мышцы ритмично сокращаться.

В результате воздействия виброплатформы мышцы ребенка развиваются и укрепляются.

Фото: pxhere.com

Аппарат заработан и запатентован в Германии.

В мае «Реальное время» рассказывало о детях, которые из-за закрытия границ в период пандемии не могли выехать из России на лечение. В частности, в трудной ситуации оказался 12-летний казанец с ДЦП Тимур Фазлиев.

