Павел Жбанов, МАРХИ: «Городов с благоприятной городской средой в стране — 24 процента»

В КГАСУ обсудили архитектурную политику в России и Татарстане

Фото: Максим Платонов

Накануне на базе КГАСУ прошла сессия «Архитектура и власть. Государственная архитектурная политика Республики Татарстан», организованная Общероссийским народным фронтом. В рамках встречи были озвучены показатели республики в части качества городской среды, а также основные проблемы при реализации проектов в историческом городе. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Из 24 городов Татарстана 13 — с неблагоприятной средой»

В 2017 году в России стартовал проект «Формирование комфортной городской среды». В соответствии с ним муниципальные образования должны сформировать и реализовать пятилетние комплексные программы по благоустройству городов и поселений. Отметим, что Татарстан несколько опередил эти планы, начав реализацию ряда госпрограмм, направленных на создание комфортной городской среды, еще в 2015 году — речь идет о «Парках и скверах», «Обустройстве водоохранных зон», а также о «Развитии общественных пространств».

— Татарстан — практически ведущая республика среди субъектов Российской Федерации в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Те наработки, которые здесь существуют, используются во многих субъектах, — заявил на сессии проректор МАРХИ по проектному управлению, федеральный координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Павел Жбанов.

Однако похвала быстро сменилась критикой. Спикер напомнил собравшимся об обнародованном 1 ноября первом в России индексе качества городской среды, подготовленном Минстроем РФ. По словам Жбанова, «результаты заставляют серьезно задуматься — и по федерации, и по республике».

— Городов с благоприятной городской средой в России — 24 процента. Не могу сказать, что эта цифра сильно удивила, но когда мы посмотрели обобщение по Татарстану, это вызвало некоторые вопросы. Из 24 городов региона 13 — с неблагоприятной средой, что составляет 54 процента. Общий индекс качества по республике равен 177 пунктам, при том, что максимум — 360 пунктов, а граница «благополучия» — 180 пунктов. Из 15 малых городов РТ — 12 с неблагоприятной средой. Что с этим делать? — обратился к аудитории проректор МАРХИ.

«Из 15 малых городов РТ — 12 с неблагоприятной средой. Что с этим делать?» — обратился к аудитории проректор МАРХИ

«Должен появиться документ — государственная архитектурная политика»

Отвечая на заданный им же вопрос, Жбанов заявил, что результатом сегодняшнего обсуждения непременно должна стать резолюция.

— В республике, в субъектах и на федеральном уровне должен появиться концептуальный документ — государственная архитектурная политика — как методологическая основа проектного управления при формировании комфортной городской среды, — пояснил спикер. — Одно из предложений, которое мы будем вносить в резолюцию — формирование концепции государственной архитектурной политики Республики Татарстан. Затем будем выходить в Госдуму с предложением, чтобы такой же документ появился на федеральном уровне.

Выступление Жбанова поддержал депутат Госдумы РФ Равиль Хуснулин, пояснивший, почему законодательная инициатива должна исходить именно от Татарстана.

— Во-первых, это действительно необходимо, а во-вторых, Татарстан является флагманом по многим идеям. Когда мы говорим о том, что у нас было принято решение в течение трех лет выделить из регионального бюджета 50 млрд рублей на решение вопросов комфортной городской среды, наши коллеги оказываются просто в шоке. Также немаловажный фактор, что президент республики Рустам Нургалиевич [Минниханов] является координатором федеральной программы по комфортной городской среде, и было бы странно, если бы человек, который курирует направление в стране в целом, не смог бы все организовать в самой республике, — сказал Хуснулин.

Выступление Жбанова поддержал депутат Госдумы РФ Равиль Хуснулин

«Бизнесу всегда виднее»

Одними из основных тем сессии стали историко-культурная идентичность и преобразование городских пространств в республике. В целом, непростая задача подчеркивания ментальных и культурных традиций территории, а не слепого копирования зарубежных объектов в дизайне городской среды, стоит сейчас перед всеми городами России.

Первым на эту тему высказался разработчик концепции развития исторического центра Казани, известный архитектор Олег Маклаков. Эксперт заметил, что историческая городская среда «у нас практически беспризорная». На это, помимо исторических событий, отчасти повлияла программа переселения граждан из ветхого жилья: в центре попросту не осталось «хранителей» — заинтересованных местных жителей. Кроме этого, по словам Маклакова, важно переключить народ и власть на то, что «культурное наследие создается постоянно, а не было создано один раз когда-то в прошлом». При этом новые объекты должны соблюдать преемственность.

Олег Маклаков заметил, что историческая городская среда «у нас практически беспризорная»

Также речь зашла о работе бизнеса с объектами культурного наследия. Представитель Комитета по охране объектов культурного наследия РТ, участвовавший в обсуждении, обратил внимание аудитории на то, что сохранение объектов культурного наследия означает не только их физическую сохранность, но и правильное включение в структуру городской среды. Сам объект должен перекликаться со своей функцией, а функциональную принадлежность, по мнению представителя Комитета, должно определять государство.

— Я отчасти согласен с этим тезисом, а отчасти нет. Для всей территории Татарстана должны быть документы территориального планирования, неплохо было бы начать с общего плана: что и где мы бы хотели видеть, — отреагировал представитель Агентства инвестиционного развития РТ Вячеслав Ермаков. — Я не соглашусь с тем, что власть должна говорить: «Вот в этом ОКН ты должен делать то или иное». Я согласен, что есть определенные рамки морали, рамки законности, и за них инвестор выходить не может. Но бизнесу всегда виднее, что лучше сделать в том или ином объекте.

Спикеру из АИР возразил доцент МАРХИ, специалист по пространственному развитию города Сергей Чураков, заявивший: «Не факт, что бизнесу виднее. Есть много примеров, когда для объекта выбирали неудачную функцию». В ответ Ермаков предложил создать для решения данного вопроса «комплексный орган».

1 / 28 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов