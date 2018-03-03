События недели: стрельба в «казанском Бронксе», проблемы ЖК «Симфония» и послание Путина

Чем запомнились татарстанцам уходящие семь дней

Фото: 16.мвд.рф

Самым громким событием минувшей недели в Татарстане стала перестрелка с пьяным дебоширом, которая привела к смерти сотрудника Росгвардии и самого дебошира. Кроме того, в Татарстане стало известно о двух крупных уголовных делах, по одному из которых на допрос вызвали главу ГЖФ Талгата Абдуллина. Также поводы для беспокойства появились у дольщиков ЖК «Симфония» — работы на нем могут вновь приостановить. На федеральном же уровне обсуждают послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором большая часть была посвящена новому оружию массового поражения. Подробнее об этих и других событиях — в итоговом материале «Реального времени».

Перестрелка в «казанском Бронксе»

Самой громкой темой в Татарстане на прошедшей неделе стал ночной штурм вооруженного пьяного дебошира в поселке Борисково (который еще называют «казанским Бронксом»). Происшествие закончилось смертью виновника происшествия и бойца Росгвардии и ранением участкового.

Напомним, что причиной произошедшего стал семейный конфликт самого дебошира, 36-летнего Александра Петрова, и его жены. Вскоре после отбытия административного ареста за хулиганство Петров отправился домой к супруге, а когда та не пустила его, вернулся к дверям с охотничьим карабином и открыл огонь: сначала по дверям на лестничной площадке, а позже по пришедшему участковому, другим жильцам подъезда и приехавшим «брать» стрелка сотрудникам Росгвардии.

Петрова удалось заблокировать на шестом этаже. Дальше, по официальной версии, Петров покончил с собой. Сотрудники правоохранительных органов также задержали мужчину по фамилии Афанасьев, которого вначале приняли за сообщника стрелка. Но позже выяснилось — Афанасьев (брат жены Петрова) всего лишь хозяин квартиры, где Петрова взяли в осаду спецназовцы.

Смертельное ранение в ходе штурма получил прапорщик ОМОНа Росгвардии Денис Иванченко. Фото Олега Тихонова



Один из жителей подъезда столкнулся во время перестрелки лицом к лицу с Петровым и чудом уцелел: стрелок в него не попал.

Смертельное ранение в ходе штурма получил прапорщик ОМОНа Росгвардии Денис Иванченко. У него остались жена и трое детей 2010, 2013 и 2015 годов рождения. Руководство подразделения представило погибшего к государственной награде, обещало выделить семье квартиру. На траурный митинг памяти Иванченко пришли более 700 человек.

В авторской колонке для «Реального времени» генерал ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал о недостатках существующей системы, которые привели к трагедии на окраине столицы Татарстана.

Немирное послание Путина миру

На федеральном уровне наиболее обсуждаемой темой стало ежегодное обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию («Реальное время» вело текстовую трансляцию обращения). Послание стало рекордным по длительности — почти 2 часа.

Большая часть послания была связана с презентацией новых видов российского оружия, способного преодолевать системы ПРО. В качестве иллюстрации военной мощи России аудитории были показаны 6 видеороликов и 17 слайдов. После презентации оружия Путин заявил следующее: «С нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас».

После презентации оружия Путин заявил следующее: «С нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас». Фото kremlin.ru



Вместе с тем, Путин затронул многие экономические и социальные вопросы. Так, глава государства поставил цель за 6 лет удвоить объем несырьевого экспорта, упростить налоговую отчетность и облегчить деятельность предпринимателей, а также увеличить вдвое расходы на развитие медицины в России. Кроме того, Путин в послании отметил успешный опыт Казани по обновлению городской среды



Эксперты «Реального времени» прокомментировали содержание послания Путина: большинство из них обратило внимание на перекос в сторону военной тематики и презентации нового оружия. Они отметили, что эта часть послания обращалась именно к странам Запада, но трактовка смысла этого обращения может быть разной.

Неспокойные ноты в «Симфонии»

Особенно неспокойной эта неделя стала для обманутых дольщиков казанского ЖК «Симфония», строительные работы на котором могут вновь заморозить. Новый застройщик «Бриз», который сменил признанную банкротом «Фон-Ривьеру», заявил, что они будут вынуждены остановить работу, если покупатели квартир в третьем доме не начнут исполнять обязательства по оплате. Впрочем, чтобы из-за неплательщиков не страдали уже расплатившиеся сполна дольщики, им предлагают готовые квартиры в уже сданном пятом доме.

Кроме того, «Бриз» получил судебные иски от конкурсного управляющего «Фон-Ривьеры» на общую сумму в 883 млн рублей. Управляющий просит суд признать факт передачи земли под жилым комплексом «Симфония» между «Фон-Ривьерой» и «Бризом», а также ряд платежей, совершенных «Бризом», за счет «Фон-Ривьеры» по платежным поручениям.

На заседании Казгордумы аппарат президента РТ вновь не сошелся по статистическим данным в вопросах образования с мэрией Казани. Фото kzn.ru



Критика Минниханова

В один день, 28 февраля, президент РТ Рустам Минниханов провел два публичных выступления, в которых критически высказался о некоторых органах власти в Татарстане.

На совместной коллегия Минэкономики и Минпромторга РТ глава республики указал на «недоработки» министра информатицизации и связи РТ Романа Шайхутдинова (и себя самого) в связи с низкими позициями Татарстана в федеральном рейтинге работы многофункциональных центров (МФЦ). Также Минниханов раскритиковал глав нескольких районов, которые не развивают созданные для стимулирования малого и среднего бизнеса промышленные площадки.

На заседании Казгордумы аппарат президента РТ вновь не сошелся по статистическим данным в вопросах образования с мэрией Казани. Досталось сразу нескольким муниципальным депутатам, которые решили донести свои чаяния первому лицу республики лично. Многие за инициативы были наказаны перспективой совместно сажать деревья, стать главным по обманутым дольщикам и искать спонсоров для ремонта детсадов.

Мусина отпустили на прогулки

Впервые на заседании по продлению меры пресечения для экс-главы ТФБ Роберта Мусина появился сам Роберт Мусин, который сейчас находится под домашним арестом. И останется там еще как минимум до 16 мая: обвиняемый и его адвокаты не успевают в установленные ранее сроки ознакомиться со всеми материалами дела. Напомним, что дело Мусина по четырем эпизодам злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) следствие выделило из общего дела ТФБ в отдельное производство. Ущерб по ним оценивается в 24,6 млрд рублей

На заседании Мусин был весьма немногословен, хотя суд рассматривал довольно важное для него изменение в мере пресечения: возможность совершать ежедневные прогулки. Теперь экс-глава ТФБ каждый день сможет бывать на свежем воздухе в течение двух часов.

Теперь экс-глава ТФБ каждый день сможет бывать на свежем воздухе в течение двух часов. Фото Александра Артемьева



В «Домкор» пришли с обысками

Также на этой неделе стало известно о двух крупных уголовных делах в Татарстане. Обыски прошли по делу о мошенничестве с передачей участка земли от челнинского исполкома компании «Домкор», ущерб по нему оценивается в 50 млн рублей. В числе одного из учредителей этой компании называют семью главы Госжилфонда при президенте РТ Талгата Абдуллина.

Самого Абдуллина по этому делу вызвали на допрос, но пока неизвестно, в каком именно качестве. «Мой гражданский долг — оказать содействие следствию, если у меня, по мнению следователя, имеется возможность», — заявил Абдуллин «Реальному времени» по этому поводу. Позже выяснилось, что экстренной необходимости в его присутствии на допросе нет, и следователь предложил главе ГЖФ просто прибыть для беседы в удобное для него время.

Следком пришел в казанскую офтальмологию

Также обыски прошли в республиканской офтальмологической больнице, в доме главврача этой клиники Айдара Амирова, в региональном управлении Росздравнадзора. Реальных фигурантов в деле пока нет, но возбуждено оно сразу по трем статьям УК РФ: служебный подлог, превышение полномочий и мошенничество с деньгами территориального отделения ФОМС

По версии следствия, неустановленные должностные лица клиники заключали контракты на оказание платной услуги по подбору интраокулярных линз (ИОЛ) для лечения больных катарактой. Между тем, эта услуга, по мнению следователей, должна была оказываться бесплатно в рамках программы госгарантий. На таких контрактах неустановленные лица могли заработать свыше 4 млн рублей.

При этом в деле могут появиться и новые эпизоды. Подробнее о новом «деле врачей» читайте здесь. Ситуацию с делом прокомментировал «Реальному времени» и сам Амиров.

По версии следствия, неустановленные должностные лица клиники заключали контракты на оказание платной услуги по подбору интраокулярных линз (ИОЛ) для лечения больных катарактой. Фото vk.com/rkob.official



Визит посла США в Татарстан

В течение двух дней посол США в России Джон Хантсман находился с официальным визитом в Татарстане. Он провел встречу с Рустамом Миннихановым, на которой обсуждали «вопросы взаимодействия в рамках существующих российско-американских отношений». Также он посетил КФУ в первый день и встретился со студентами КГМУ во второй.

Помимо этого, в первый день Хантсман посетил казанскую ТЭЦ-3, побывал в Агентстве инвестразвития РТ и провел встречу в татарстанском Минпромторге. Хантсман также разделил обед со Светланой Изамбаевой, главой фонда помощи людям с ВИЧ.

В ходе своих выступлений посол США прокомментировал заявления об американском вмешательстве в президентские выборы в России. «Я даже не могу представить, что это возможно, так как мы очень ценим наши отношения. И когда разыгрывается такая война слов, это может привести только к лишней эскалации», — заявил он. А вот от ответа на вопрос про снятие санкций он уклонился.

Аделю Вафину подыскали новое место работы

Бывший министр здравоохранения РТ Адель Вафин, ушедший в оставку 2 недели назад, 28 февраля стал советником ректора КФУ Ильшата Гафурова. На новой должности он будет заниматься вопросами, связанными с медицинским образованием и исследованиями, а также работой Университетской клинике.

Первая реакция общественности на назначение бывшего главы Минздрава в КФУ была неоднозначной. Некоторые считают, что должность советника ректора для Вафина мелковата после министерского кресла и, скорее всего, это временная работа. Комментируя ситуацию, Гафуров заявил, что Вафин также возглавит кафедру организации здравоохранения и экономики.

Эксперты «Реального времени» оценили новое назначение Вафина. Подробнее об этом читайте здесь.

Сумма нарушений в АН РТ составила 12 млн рублей, менее процента от общего трехлетнего финансирования в 1,87 млрд рублей. Фото kpfu.ru



Ревизоры пришли в Академию наук и учреждения культуры

Счетная палата РТ на этой неделе представила результаты сразу двух проверок по расходованию бюджетных средств: Академии наук РТ за 2014—2016 годы и учреждений профессионального искусства, подведомственных Минкульту РТ, за 2015—2016 годы и истекший период 2017 года.

Учреждения Минкульта РТ за упомянутый период получили бюджетное финансирование на сумму 1,2 млрд рублей, а общая сумма выявленных нарушений составила 52,3 млн рублей. Значительная их часть пришлась на Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, который не отразил в отчетности нежилые помещения стоимостью 45,6 млн рублей, полученные по договору от Большого концертного зала им. С. Сайдашева.

Сумма нарушений в АН РТ составила 12 млн рублей, менее процента от общего трехлетнего финансирования в 1,87 млрд рублей. Вместе с тем аудиторы раскрыли другие интересные подробности работы академии. К примеру, в АН РТ возрастает средний возраст академиков, значительно снижается количество аспирантов и не столь значительно — доля исследований, нашедших применение на практике. Также выяснилось, что финансирование академии не привязано к объему планируемых исследовательских работ. Подробнее о результатах этой проверки читайте здесь.

Свежий Варламов: критика Набережных Челнов и голосование за третью столицу России

Блогер Илья Варламов на этой неделе опубликовал отчет о своей поездке в Набережные Челны. Жесткой критике Варламов подвергал все, что видел, за исключением разве что местной набережной и широких проезжих частей. Он назвал город «одним большим спальным микрорайоном» и «бесконечыми панельными казармами». В итоге он предложил обнести город забором и запретить в нем любые изменения, чтобы превратить Челны в музей.

Казани удалось одержать победу буквально в последний момент, большую часть времени лидировал Екатеринбург. Фото Максима Платонова



Уже на следующий день Варламов объявил голосование за звание «третьей столицы России», которое сейчас официально числится за Казанью. Вокруг голосования в Сети развернулось нешуточное противостояние, хотя сам блогер назвал опрос «шуточным». Казани удалось одержать победу буквально в последний момент, большую часть времени лидировал Екатеринбург.

Сам Варламов в комментарии «Реальному времени» признался, что голосовал за Казань.

Иннополис поставил свое СМИ на паузу

С 1 марта Иннополис временно приостановил работу созданного 2 года назад IT-издания «Хайтек». Издание покидает часть команды, включая главного редактора Александра Писарева. Официальная причина — разногласия между редакцией и учредителем в вопросе «дальнейшей стратегии развития проекта.

За два года работы «Хайтек» добился определенных результатов. По итогам трех кварталов 2017-го издание Иннополиса становилось первым по цитируемости в социальных медиа ресурсом в сфере IT и телеком (по версии «Медиалогии»). При запуске предполагалось, что через 2 года после запуска СМИ начнет зарабатывать. Как рассказывал Писарев, основными источниками доходов должны были стать реклама и платная подписка. Однако о реальном финансовым состоянии к настоящему времени судить сложно.

В комментариях «Реальному времени» эксперты высказали различные мнения о том, какое положение сейчас «Хайтек» занимает на медиарынке.

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