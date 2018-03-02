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Аудиторы у академиков: бегство аспирантов, нарисованный НДС и бум публикаций

07:00, 02.03.2018 38

В Академии наук Татарстана с трехлетним финансированием в 1,87 миллиарда рублей выявили нарушения на 12 миллионов рублей

Аудиторы у академиков: бегство аспирантов, нарисованный НДС и бум публикаций Фото: kpfu.ru

В распоряжении «Реального времени» оказались материалы проверки Академии наук Татарстана. Оказалось, что ревизоры из Счетной палаты РТ обнаружили здесь нарушения на сумму около 12 миллионов рублей за 2014—2016 годы. При этом общий объем финансирования структур АН РТ за те же годы приблизился к 2 миллиардам. Кроме того, аудиторы отметили рост количества научных публикаций на одного сотрудника и общее старение коллектива АН РТ, а также падение доли исследований, которые находят применение на практике. Подробнее — в материале «Реального времени».

Археологический НДС

Счетная палата Татарстана завершила аудит эффективности использования средств республиканского бюджета, которые выделялись Академии наук республики на проведение фундаментальных научных исследований в 2014—2016 годы и первом полугодии 2017 года. Общий объем этих средств составляет 1,873 млрд рублей.

По словам аудитора Сергея Колодникова, общая сумма выявленных нарушений составила 11,8 млн рублей, из которых в сфере управления и распоряжения государственной собственностью — 4,5 млн рублей. Аудитор привел несколько примеров таких нарушений.

Центр исламоведческих исследований в проверяемом периоде не использовал видеоконференцсистему стоимостью 208 тыс. рублей. На складе академии выявлены остатки невостребованной научной литературы на сумму 120 тыс. рублей.

По словам аудитора Сергея Колодникова, общая сумма выявленных нарушений составила 11,8 млн рублей, из которых в сфере управления и распоряжения государственной собственностью — 4,5 млн рублей. Фото sprt.tatar

В 2016 году академией заключены два договора с ООО «Болгарская археологическая экспедиция» (учредитель — Игорь Владимирович Григорьев. Согласно СПАРК, на данного человека оформлено еще три компании) на подготовку материалов для создания оригинал-макета книги «Исторический атлас Республики Татарстан» и проведение Международного конгресса исламской археологии. В сумму договоров академия необоснованно включила и оплатила НДС в размере 1,1 млн рублей, при том что ООО его плательщиком не является. Достаточно предприимчиво, согласитесь…

Еще 300 тыс. рублей академия переплатила за нежилые помещения, арендуемые у ФГУ «Казанский научный центр Российской академии наук».

Наука планировать

Аудитор подчеркнул еще одну особенность того, как АН РТ использует бюджетные средства. Дело в том, что в академии отсутствуют нормативы, которые позволяют определить стоимость отдельных работ. Таким образом, объем выделяемых Академии бюджетных средств не привязан к объему планируемых научно-исследовательских работ.

Кроме того, проверка выявила, что на счетах академии по окончании финансового года оставались неиспользованными значительные остатки денежных средств, от 7 до 11% годового объема финансирования. По мнению аудитора, это позволяет говорить о наличии имеющихся резервов в планировании расходов учреждения. Есть о чем подумать руководству оплота татарстанской науки.

Салахов в порядке самокритики заявил, что проведенный анализ Счетной палаты «очень помог, вынудив по-иному взглянуть на некоторые вещи». Фото Максима Платонова

Самокритика приветствуется

Отчет о результатах проведенного аудита направлен в Кабмин Татарстана, который является учредителем академии. Кроме того, материалы проверки передаются в прокуратуру республики.

Президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов предусмотрительно прокомментировал (он сопровождает материалы проверки) результаты работы аудиторов. Он напомнил, что в 2014 году академия была реорганизована путем присоединения к ней научных учреждений и последующим сокращением штата исследователей, и процесс этот проходил достаточно сложно. Салахов также в порядке самокритики заявил, что проведенный анализ Счетной палаты «очень помог, вынудив по-иному взглянуть на некоторые вещи».

Успехи присутствуют

Помимо нарушений аудитор озвучил и положительные результаты проверки. Наиболее значимое из них — увеличение на 60% числа публикаций, приходящихся на одного научного сотрудника. Академии наук РТ при этом удалось и сэкономить: на 17,4% сократились бюджетные расходы на проведение одного научного исследования. Если в 2014 году эта цифра составляла 4,5 млн рублей, то в 2016 году — 3,7 млн рублей.

С двух единиц до семи увеличилось количество зарегистрированных патентов на изобретения. Кроме того, в 2017 году в академии актуализировали перечень направлений, на который опираются при составлении годовых планов по исследованиям и который не обновлялся с 2012 года.

Омрачает ситуацию лишь тот факт, что за анализируемый период с 67 до 61% снизилась доля исследований, нашедших применение на практике.


Аудит показал, что в структурных подразделениях АН РТ сокращалось число штатных научных сотрудников: с 370 человек в 2014 году до 293 — в 2016 году. Отчасти тенденция связана с упомянутой выше реорганизацией. Фото Михаила Козловского

Академики постарели, а аспиранты не хотят оставаться в академии

Аудит показал, что в структурных подразделениях АН РТ сокращалось число штатных научных сотрудников: с 370 человек в 2014 году до 293 — в 2016 году. Отчасти тенденция связана с упомянутой выше реорганизацией. При этом фактическая численность научных сотрудников в аппарате академии и институтах, являющихся ее структурными подразделениями, значительно превышает штатную за счет привлечения внешних совместителей по ставкам от 0,1 до 0,8 единицы. Эти совместители имеют основное место работы в других научных организациях.

По пояснениям руководства академии, привлечение большого числа внешних совместителей объясняется нехваткой штатных узких специалистов в отдельных областях научной деятельности.

Средний возраст научных сотрудников увеличился с 42,6 лет в 2014 году до 45,4 года в 2016 году. При этом количество сотрудников в возрасте до 39 лет за 2 года сократилось на 12% (с 155 до 136 человек).

С 195 до 227 человек возросла численность докторов и кандидатов наук среди сотрудников академии, а доля сотрудников, имеющих ученую степень, — с 53 до 78%. Однако за тот же период сократилось количество защищенных докторских и кандидатских диссертаций, на 37% или с 62 до 39 работ.

Вдвое снизилось количество лиц, закончивших аспирантуру и оставшихся работать в подразделениях академии. На 37% снизилось число аспирантов, являющихся авторами научных трудов.

— К сожалению, интерес к науке у молодого поколения уже не тот, что раньше. Но наш потенциал по-прежнему востребован, — объяснил ситуацию Салахов в официальном комментарии.

Александр Артемьев
АналитикаЭкономикаБюджетОбществоОбразование Татарстан
комментарии 38

комментарии

  • Анонимно 02 марта
    Яркий пример венчурно-инновационного капитализма.
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  • Анонимно 02 марта
    за публикации мы платим из кармана 10-30 тысяч рублей за одну. при этом некоторых из нас цитирует весь мир. журналы стали ООО, зарабатывают на жизнь. но нам от этого не легче. где помощь академии? за то она отчитывается, хвалится успехами.
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    Анонимно 02 марта
    за публикации мы платим из кармана 10-30 тысяч рублей за одну. при этом некоторых из нас цитирует весь мир. журналы стали ООО, зарабатывают на жизнь. но нам от этого не легче. где помощь академии? за то она отчитывается, хвалится успехами.
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/91351-v-akademii-nauk-tatarstana-narusheniya-na-12-millionov-rubley

    И при этом на счетах академии остаются деньги. Почему научным сотрудникам институтов не дают деньги на публикацию статей и издание книг???
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    Анонимно 02 марта
    Экономия средств там каждый год, потом шикарная премия руководству и главбуху в конце года. Ревизоры сами были удивлены, что сотрудники институтов печатают книги и статьи за свой счёт. А количество статей ВАК записана в заданиях и ты не пройдёшь аттестацию. Резонно - потом любого "ворчуна" могут уволить ("оптимизировать").
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  • Анонимно 02 марта
    Огромная сумму для ученых академии - 12 миллионов. Для дорожников это копейки, но для нас серьезная цифра. Этож сколько книг можно было издать, сколько ваковских статей оплатить...
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  • Анонимно 02 марта
    После этой публикации весь аппарат АН РТ будет бога молить, лишь бы не продолжили проверку в академии, а остановились на поверхностном ее уровне...., а там, при желании, можно много чего накопать. Понятно что этого желания нет - боятся испачкаться!
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  • Анонимно 02 марта
    Сегодня АНТ и ее руководство не имеет будущего.. На себе испытал научно-организационные "методы" политики Мазгарова-Салахова. Создали бесперспективные обособленные подразделения, система выборов сотрудников и академиков основана на субьектвизме, протаскивании чиновников, госпремии только своим кандидатам, отсутствие честной и перспективной научной молодежной политики, президиум АНТ пустая говорильня... Пришло время радикально изменить статус АНТ.
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    Анонимно 02 марта
    то ест закрыть?
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    Анонимно 02 марта
    Закрыли уже из за академиков двоих обычных исполнителей.
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    Анонимно 02 марта
    РКОБ. 4 млн. Обыски. Тут 12 доказанных. Где справедливость.
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    Анонимно 02 марта
    пришло время по субботам и воскресениям проводить публичные лекции, демонстрировать фильмы и слайды по проблематике и возродить дискуссии и споры ученых в большом зале - открываться для жителей и специалистов...
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    Анонимно 02 марта
    О чем вы мечтаете! В здании пустота, лишь пробегают отдельные сотрудники из кабинета в кабинет. Да околонаучные мероприятия разбавляют тишь и гладь академической бюрократии!
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  • Анонимно 02 марта
    В последние годы в республике деградация научной политки, низкий уровень фундаментальных и прикладных исследований, отсутствие перспективных проектов и программ, борьба со своими учеными... Можно привести еще десятки факторов и признаков отсутствия профессионализма, чести, совести у руководителей так называемой академии.
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    Анонимно 02 марта
    Относительно чести и совести руководства АНТ попали в точку. Помню защищал канддиссертацию дочь одного академика. Так умудрился хакимовский институт включить ее в сотрудники этого центра. В Вак ушли документы как сотруднике института истории. Вот вам "лицо" этого вице-президента.....
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  • Анонимно 02 марта
    Всех разогнать!
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  • Анонимно 02 марта
    Всех разогнать? Не знаю, может получится, как в том фильме: заменить брак - выдать другой!
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    Анонимно 02 марта
    Такая схема сработает только если сменщики приедут из Лондона.
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    Анонимно 02 марта
    На кого заменить? На кого можно было заменить давно уехали.
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  • Анонимно 02 марта
    Я работаю в одном из институтов АН РТ, неважно в каком, они все в одинаковом положении. За все время работы Салахова на посту Президента Академии мы ни разу не видели премии к своему профессиональному празднику - Дню науки. Хотя ходят слухи, что Президент и вице-президенты себя ни зарплатой, ни премиями не обижают. А те ученые в институтах, благодаря которым они держатся и отчитываются получают "достойную" зарплату. Так например С.Н.С -до последнего времени получал около 20 т.р. Только в декабре добавили какие-то деньги. Вот и не знаем, разовая акция, к 18 марта, или нет.
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    Анонимно 02 марта
    Я просто выражаю недоверие и отнимаю право говорить за меня кампании "Салахов и Ко"
    Научный сотрудник ИТЭР.
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    Анонимно 02 марта
    может ты заведующий. и не ИТЭР?
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    Анонимно 05 марта
    В ряде институтов АН выдавали премии в декабре, январе и феврале по 45- 50 тыс научным сотрудникам. При этом заведующие и рук-во институтов не получили эти премии. Они - не научные сотрудники!!? Что происходит, кто это решает - никто не знает. Все связывают такую избирательность выборами.... Полный бардак ..
    Ответить
    Анонимно 06 марта
    В ряде институтов АН выдавали премии в декабре, январе и феврале по 45- 50 тыс научным сотрудникам. При этом заведующие и рук-во институтов не получили эти премии. Они - не научные сотрудники!!? Что происходит, кто это решает - никто не знает. Все связывают такую избирательность выборами.... Полный бардак ..
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/91351-v-akademii-nauk-tatarstana-narusheniya-na-12-millionov-rubley

    Всем известно о поразительной способности начальства в распределении денег (Это все мне, мне и мне...), как например, в одном институте, он, вроде, историей занимается....
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    Хотя ходят слухи, что Президент и вице-президенты себя ни зарплатой, ни премиями не обижают. А те ученые в институтах, благодаря которым они держатся и отчитываются получают "достойную" зарплату.
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/91351-v-akademii-nauk-tatarstana-narusheniya-na-12-millionov-rubley

    Воистину...
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    Салахов, Гильмутдинов, Гилемшин, Бухараев, Горбачев, Бухмин -сотрудники аппарата президиума АН РТ все бывшие работники КФУ, которые пришли в академию вместе с новым президентом Академии и до сих пор тянут академию назад, результаты проверки это еще малость...
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Я правильно поняла, что Мазгаров, Загидуллина, Абдуллин и Ко - это ангелочки без крылышек и с баяном?
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Все познается в сравнении , уважаемая! А что изменилось после ухода Мазгарова в лучшую сторону ? Может поделитесь с вашей информацией?
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Пусть тянут куда хотят, это пусть руководители республики за ними смотрят.

    Учёных зачем обворовывать?
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Для этих господь АН является очередной удобной кормушкой после "их ушли" из КФУ. Благодаря им, наука в Татарстане из года в год "процветает", как видно за три года на 12 млн.
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    Да ещё своих бездарей из КФУ тащут нагло в член-коры и академики...
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    12 миллионов из 2 миллиардов - это стастическая погрешность.
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    мне тоже немного погрешности отстегните пожалуйста
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    Анонимно 02 марта
    12 лямов, не из 2 ярдов, не лгите, не все деньги проверялись. 12 лямов - это 6 квартир молодым учёным. Можно было в Скопусе всех издавать по 10 раз. Можно было компьютеры купить, ремонт сделать, на День науки премии выписать. Позор вам.
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  • Анонимно 02 марта
    Татарская "академия наук" давно себя изжила и показала полную недееспособность. Отчёт так называемой академии - по сути своей сумма отчетов институтов. "Академики" сами давно ничего не делают, а выплывают на горбу с.н.с.ов, получающих зарплату 20 тысяч рублей!
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  • Анонимно 03 марта
    АН - это кормушка для нескольких десятков везунчиков, которые ничего не делают при попустительстве республиканской власти. Была бы на стоящая академия , была бы и научная политика, а ее нет. Каждый институт работает кто во что горазд. В гуманитарном направлении полный бардак, институт энциклопедии занимается тем чем и институт маржани. а там вообще все порушили все работают по деревням а фундаментальные исследования в ж...
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    Анонимно 03 марта
    Судя по вашему изысканному слогу сударь, вы один из представителей нашей гуманитарной интеллигенции, которая умеет только болтать, но ничего не делать. Вы сначала поработайте как н.с. института татарской энциклопедии, сделайте столько же, а потом уже можете начальственно потрепать его за ухом. Как барин от науки.
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  • Анонимно 03 марта
    .... повсеместно. Инженер 1 категории 14300 и - это с высокогорными.
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  • Анонимно 05 марта
    Хотелось бы более детально понять. Автор статьи указывает на 12 млн. руб. нарушений как не эффективно использованные средства или их не целевое использование? Книги на складе и неиспользованное оборудование это одно, а деньги на другие цели - это другое! Непонятно, какие нарушения то?
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