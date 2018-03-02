Аудиторы у академиков: бегство аспирантов, нарисованный НДС и бум публикаций

В Академии наук Татарстана с трехлетним финансированием в 1,87 миллиарда рублей выявили нарушения на 12 миллионов рублей

В распоряжении «Реального времени» оказались материалы проверки Академии наук Татарстана. Оказалось, что ревизоры из Счетной палаты РТ обнаружили здесь нарушения на сумму около 12 миллионов рублей за 2014—2016 годы. При этом общий объем финансирования структур АН РТ за те же годы приблизился к 2 миллиардам. Кроме того, аудиторы отметили рост количества научных публикаций на одного сотрудника и общее старение коллектива АН РТ, а также падение доли исследований, которые находят применение на практике. Подробнее — в материале «Реального времени».

Археологический НДС

Счетная палата Татарстана завершила аудит эффективности использования средств республиканского бюджета, которые выделялись Академии наук республики на проведение фундаментальных научных исследований в 2014—2016 годы и первом полугодии 2017 года. Общий объем этих средств составляет 1,873 млрд рублей.

По словам аудитора Сергея Колодникова, общая сумма выявленных нарушений составила 11,8 млн рублей, из которых в сфере управления и распоряжения государственной собственностью — 4,5 млн рублей. Аудитор привел несколько примеров таких нарушений.

Центр исламоведческих исследований в проверяемом периоде не использовал видеоконференцсистему стоимостью 208 тыс. рублей. На складе академии выявлены остатки невостребованной научной литературы на сумму 120 тыс. рублей.

По словам аудитора Сергея Колодникова, общая сумма выявленных нарушений составила 11,8 млн рублей, из которых в сфере управления и распоряжения государственной собственностью — 4,5 млн рублей. Фото sprt.tatar



В 2016 году академией заключены два договора с ООО «Болгарская археологическая экспедиция» (учредитель — Игорь Владимирович Григорьев. Согласно СПАРК, на данного человека оформлено еще три компании) на подготовку материалов для создания оригинал-макета книги «Исторический атлас Республики Татарстан» и проведение Международного конгресса исламской археологии. В сумму договоров академия необоснованно включила и оплатила НДС в размере 1,1 млн рублей, при том что ООО его плательщиком не является. Достаточно предприимчиво, согласитесь…

Еще 300 тыс. рублей академия переплатила за нежилые помещения, арендуемые у ФГУ «Казанский научный центр Российской академии наук».

Наука планировать

Аудитор подчеркнул еще одну особенность того, как АН РТ использует бюджетные средства. Дело в том, что в академии отсутствуют нормативы, которые позволяют определить стоимость отдельных работ. Таким образом, объем выделяемых Академии бюджетных средств не привязан к объему планируемых научно-исследовательских работ.

Кроме того, проверка выявила, что на счетах академии по окончании финансового года оставались неиспользованными значительные остатки денежных средств, от 7 до 11% годового объема финансирования. По мнению аудитора, это позволяет говорить о наличии имеющихся резервов в планировании расходов учреждения. Есть о чем подумать руководству оплота татарстанской науки.

Салахов в порядке самокритики заявил, что проведенный анализ Счетной палаты «очень помог, вынудив по-иному взглянуть на некоторые вещи». Фото Максима Платонова



Самокритика приветствуется

Отчет о результатах проведенного аудита направлен в Кабмин Татарстана, который является учредителем академии. Кроме того, материалы проверки передаются в прокуратуру республики.

Президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов предусмотрительно прокомментировал (он сопровождает материалы проверки) результаты работы аудиторов. Он напомнил, что в 2014 году академия была реорганизована путем присоединения к ней научных учреждений и последующим сокращением штата исследователей, и процесс этот проходил достаточно сложно. Салахов также в порядке самокритики заявил, что проведенный анализ Счетной палаты «очень помог, вынудив по-иному взглянуть на некоторые вещи».

Успехи присутствуют

Помимо нарушений аудитор озвучил и положительные результаты проверки. Наиболее значимое из них — увеличение на 60% числа публикаций, приходящихся на одного научного сотрудника. Академии наук РТ при этом удалось и сэкономить: на 17,4% сократились бюджетные расходы на проведение одного научного исследования. Если в 2014 году эта цифра составляла 4,5 млн рублей, то в 2016 году — 3,7 млн рублей.



С двух единиц до семи увеличилось количество зарегистрированных патентов на изобретения. Кроме того, в 2017 году в академии актуализировали перечень направлений, на который опираются при составлении годовых планов по исследованиям и который не обновлялся с 2012 года.

Омрачает ситуацию лишь тот факт, что за анализируемый период с 67 до 61% снизилась доля исследований, нашедших применение на практике.





Аудит показал, что в структурных подразделениях АН РТ сокращалось число штатных научных сотрудников: с 370 человек в 2014 году до 293 — в 2016 году. Отчасти тенденция связана с упомянутой выше реорганизацией. Фото Михаила Козловского



Академики постарели, а аспиранты не хотят оставаться в академии

Аудит показал, что в структурных подразделениях АН РТ сокращалось число штатных научных сотрудников: с 370 человек в 2014 году до 293 — в 2016 году. Отчасти тенденция связана с упомянутой выше реорганизацией. При этом фактическая численность научных сотрудников в аппарате академии и институтах, являющихся ее структурными подразделениями, значительно превышает штатную за счет привлечения внешних совместителей по ставкам от 0,1 до 0,8 единицы. Эти совместители имеют основное место работы в других научных организациях.

По пояснениям руководства академии, привлечение большого числа внешних совместителей объясняется нехваткой штатных узких специалистов в отдельных областях научной деятельности.

Средний возраст научных сотрудников увеличился с 42,6 лет в 2014 году до 45,4 года в 2016 году. При этом количество сотрудников в возрасте до 39 лет за 2 года сократилось на 12% (с 155 до 136 человек).

С 195 до 227 человек возросла численность докторов и кандидатов наук среди сотрудников академии, а доля сотрудников, имеющих ученую степень, — с 53 до 78%. Однако за тот же период сократилось количество защищенных докторских и кандидатских диссертаций, на 37% или с 62 до 39 работ.

Вдвое снизилось количество лиц, закончивших аспирантуру и оставшихся работать в подразделениях академии. На 37% снизилось число аспирантов, являющихся авторами научных трудов.

— К сожалению, интерес к науке у молодого поколения уже не тот, что раньше. Но наш потенциал по-прежнему востребован, — объяснил ситуацию Салахов в официальном комментарии.