История Султановской мечети: первый намаз с Марджани, поддержка центра и передовые технологии

Из жизни одной из старинных мечети Казани

В конце декабря в Казани произошел курьезный случай. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, и большая красная машина врезалась в крыльцо Султановской мечети. К счастью, никто не пострадал. Тем не менее интересна история самой мечети, построенной в конце XIX века. Казанский архитектор-историк, исследователь мусульманской культовой архитектуры Искандер Насыров в авторской колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает об этом здании. Колумнист приводит любопытные детали, связанные с историей мусульманского храма и его архитектурой.

Казанский образец

Событие, произошедшее 25 декабря в Старо-Татарской слободе Казани, заставило встревожиться всех, кто следит за мусульманской общественной жизнью Республики Татарстан. С мыслью «как бы не случилось чего ужасного или провокационного», люди устремились изучать новостные ленты. Благо, все было без плохих событий и последствий. В гололед, автобус маршрута №68, не справившись с управлением, въехал в центральную дверь Султановской мечети, из людей никто не пострадал, и здание, по словам представителей ДУМ РТ, не понесло никакого урона. В последующем эта тема в социальных сетях вылилась в море шуток. Далее появился большой интерес к истории Султановской мечети и мы решили приоткрыть эту дверь.

Ближе к концу XIX века распространилось широкое разнообразие стилей, где более гибкие архитектурные формы включили в арсенал своих средств всевозможные нетрадиционные для себя элементы, ярко отраженные в архитектуре мечетей.

В гололед, автобус маршрута №68, не справившись с управлением, въехал в центральную дверь Султановской мечети, из людей никто не пострадал, и здание, по словам представителей ДУМ РТ, не понесло никакого урона



После отмены в 1863 году всех обязательных «образцов» в Казани прижился синтетический вид мечети, напоминающий образцовый проект 1844 года, но без характерного для него купола. Минареты мечетей стали все больше напоминать формы из булгаро-татарских или восточных памятников. Богатый набор средств эклектической архитектуры открывал широкие возможности для выражения самых разнообразных идей как для заказчика, так и для автора проекта. Минарет принимал более изящные, индивидуальные формы, гармонично соседствуя с остальным объемом здания.

Казанские архитекторы, проектировавшие мечети, опирались на богатый опыт своих предшественников, отраженный в деревянном зодчестве, где объемно-планировочные решения, пропорции были уже наработаны самим временем.

Новые тенденции в трансформации подходов в архитектуре мечетей, что несомненно происходило без отрыва от основ духа местных традиций, где за основу брался прямоугольный план здания с вальмовой крышей, а минарет примыкал по оси северного фасада, берут свое начало именно с казанского памятника — Султановской мечети. Далее в Казани архитектуру «нового вкуса» воплотят в себе Бурнаевская, Казаковская, деревянная №12, Азимовская мечети и др.

Это вызывающе величественное строение выросло на самой границе татарской части города



Соперничая с Тихвинской церковью

Меценатом строительства был один из богатейших казанских купцов 1-й гильдии Зиганши бин Бикмухаммед бин Габд-эс-салам бин Госман аль-Кариле Усманов (Зиганша Бикмухаметович Усманов) в 1868 году (1283 г. х.). Другие названия: «Мечеть Зиганши», «Усмановская», «Усман-Султановская», «Восьмая соборная», «Красная». Кстати, как показало обследование, фасады мечети первоначально были окрашены в красно-коричневый, а затем в зеленый цвета.

Право прочесть первый намаз было предоставлено Шигабутдину Марджани, татарскому богослову и просветителю. Он же при строительстве здания установил «киблу» — направление на Мекку. Если проверить направление при помощи современных веб-ресурсов, то точность посадки данного здания в XIX веке удивит любого современного человека.

Минарет как градостроительная вертикаль в отведенном пространстве, выходящая на перекресток значимых улиц, делал здание одним из самых заметных. Это вызывающе величественное строение выросло на самой границе татарской части города, явно соперничая высотой своего золоченого шатра с колокольнями близлежащих Тихвинской и Владимирской церквей. Неслучайно появление Султановской мечети вызвало бурный протест казанского православного духовенства.

Если проверить направление при помощи современных веб-ресурсов, то точность посадки данного здания в XIX веке удивит любого современного человека



В Центральном историческом архиве хранится солидный том переписки казанского архиепископа с правительствующим сенатом, касающийся этого здания. Яростные требования не позволять казанским мусульманам открытия уже построенной мечети и немедленного ее сноса, впрочем, оказались безрезультатными, и в 1868 году мечеть стала действующей. Как обычно в России, центр оказался либеральнее местных властей.

Нетрудно понять отчаяние церковников: ведь с появлением здесь новой мечети ликвидировались планы православной миссии навсегда оттеснить татар с этой территории. Такая политика, проявившаяся в поистине бесчеловечных формах в первой половине XVIII века при епископе Луке, в свое время зримо материализовалась в виде каменной Тихвинской церкви (сохранилась неподалеку от Султановской мечети на противоположной стороне улицы), которая была выстроена в густонаселенном татарами районе именно с целью ясно показать будущее сей территории. Теперь же церковь, столь ярко символизировавшая царскую политику насильственного крещения, сама очутилась между двух монументальных мечетей, уступив им главенствующую роль в этом районе города.

Передовые стили, татаро-булгарские традиции

Информации о зданиях Казани хранятся в архивах, и, согласно требованию тех лет, начиная с 1791 года бывает можно найти фасады и планировки исторических объектов. Сохранился и проект на эту мечеть, хотя изображенное не чертеже здание узнать довольно сложно. Архитектор, не подписавший своего проекта, осуществил его в совершенно иных формах. Сохранились в неизменности лишь первоначально заданные автором композиционные и планировочные основы. Особенно отличается минарет. На проекте он представлен в виде двухъярусной башни, увенчанной небольшим куполом, в натуре же это довольно близкое подобие минарета «Базарной» мечети (мечеть «Нурулла»). По мнению историка и доктора архитектуры Н.Х Халитова, это то, что воля заказчика скорее была желанием передать в «своей» мечети мотивы древнего Булгара, что отразилось на изменении в ходе строительства.

Мечеть без минарета

Несмотря на нарядную «одежду» стен мечети, гладкий ствол минарета, акцентирующий на себе основное внимание, придает всему сооружению некий элемент загадочности, аскетичности, где он как бы проступает чертами древней суровой архитектуры предков из довольно обычного по своему образу «восточного» фасада.

Мечеть построена в традициях татарско-булгарской средневековой архитектуры, в стиле эклектики с элементами национального варианта романского стиля. Сам же термин «романский стиль» ввел в начале XIX века Арсисс де Комон, установивший связь архитектуры XI—XII веков с древнеримской архитектурой (в частности, использование полуциркульных арок, сводов). Ислам же как мощная мировоззренческая система все наработанное человечеством, не идущее в разрез единобожию, без отчуждения легко принимает и использует. Стоит отметить, что верующие мусульмане-татары прошлых веков старались строить здания мечетей в передовых архитектурных стилях мира своего времени, что, к сожалению, не скажешь про многих современных узко мыслящих, с искаженными стереотипами людях, которые сами одеты в европейские брендовые одежды, но считают что религиозно-практикующие мусульмане-татары должны ходит в одежде каких-то народных ансамблей, а мечети должны быть обязательно деревянные в стиле XVIII—XIX веков.

В эпоху огульного атеизма мечеть была закрыта постановлением ЦИК Татреспублики от 11 ноября 1931 года. Утраченный минарет был восстановлен в 1990 году, а здание вернули общине верующих только в 1994 году. Сегодня, благо, ее двери открыты, Султановская мечеть представляет из себя одну из частичек, несущую собой историю, красоту и дух места в городе Казани.