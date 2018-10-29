«Перезагрузка 2.0»: девять тысяч предпринимателей изучили опыт лучших

Фото: Московская школа бизнеса «Синергия», Антон Глазман

26 октября в «Татнефть-Арене» прошло крупнейшее для Татарстана бизнес-событие 2018 года — форум «Перезагрузка 2.0», собравший многотысячную аудиторию. Его инициатором выступило Министерство экономики РТ, организатором — московская школа бизнеса «Синергия».

В рамках форума Антон Силуанов и Рустам Минниханов говорили об изменении отношения власти к предпринимателям, Тина Канделаки и Радислав Гандапас поделились секретами успеха, а Гарретт Джонстон рассказал, чего потребители сегодня ждут от компаний.

Бизнес-опыт нон-стоп

В качестве спикеров на форуме выступили более десятка признанных экспертов в своей области, а сам форум собрал 9 000 участников. Выступления шли нон-стоп с утра до вечера.

«Перезагрузка» началась с небольшого напутствия со стороны высоких гостей — первого вице-премьера РФ Антона Силуанова и президента Татарстана Рустама Минниханова. Силуанов пообещал предпринимателям приложить все усилия для того, чтобы они работали в качественно новых условиях. Он напомнил, что президент России поставил перед правительством ряд задач до 2024 года — в том числе по достижению «нового качества бизнес-среды» — и заверил, что для исполнения этих задач подготовлены необходимые решения.

Бизнесу важны прозрачные и стабильные правила, и он может на них рассчитывать, заверил Силуанов.

«Вы можете создавать предприятия, будучи уверенными, что налоговая система не изменится, — сказал он. — Наоборот, мы будем вставать лицом к предпринимателям и создавать новые условия».

Особое внимание будет уделяться малому и среднему бизнесу и начинающим предпринимателям — для них предусмотрен отдельный национальный проект. По словам Силуанова, эту категорию предпринимателей необходимо максимально вовлекать в экономическую жизнь. Задача — сделать так, чтобы малый и средний бизнес стал одной из основ российской экономики и формировал до трети, а то и 40% ВВП.

«Друзья, в предстоящие 6 лет действительно должна произойти перезагрузка, должен появиться новый формат взаимоотношений между бизнесом и государством, бизнесом и обществом. Предприниматель — самая важная профессия для достижения тех задач, которые поставил президент», — сказал Силуанов.

О взаимоотношениях говорил и Рустам Минниханов: «Самое главное — в нашей республике мы должны изменить отношение власти к предпринимателям. Люди, которые берут на себя ответственность, вкладывают деньги в бизнес, создают рабочие места, — они обязательно должны быть поддержаны властью».

Со своей стороны Минниханов пообещал привлечь в республику деньги, заложенные на развитие предпринимательства — «максимально привлечь и предоставить вам».

Тина Канделаки: «Если бы у Ван Гога был Instagram»

Выступление генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки было посвящено лидерству в широком смысле. Главное, что отличает лидера, — умение подняться над обстоятельствами. «Я всегда считаю, что нет предопределенных обстоятельств. Жизнь всегда можно изменить», — убеждала Канделаки.

Себя телеведущая относит к категории лидеров, родившихся в «додиджитальную эпоху». Но сегодня мы живем в принципиально новом мире — в эпоху новых каналов, когда люди могут сами о себе рассказывать.

«У каждого из вас есть какое-то количество подписчиков, а также какая-то идея. Это аудитория, которой вы можете транслировать свой контент, — обратилась Канделаки к присутствующим. — Представьте, если бы у Ван Гога был Instagram. Ну как бы он мог закончить жизнь в нищете?»

Канделаки убеждена: в современном мире нет талантливых, но непризнанных людей — есть только люди, «которые не захотели перезагрузиться», взять на себя ответственность стать лидерами и доказать, как они уникальны. В качестве примера она привела «самую популярную девушку Китая» — блогера, которая выкладывает в соцсети короткие ролики и имеет 250 млн подписчиков. За один пост в ее «Инстаграме» Alibaba заплатила $3,5 млн.

Технологические изменения будут происходить быстрее, чем общество будет успевать к ним адаптироваться. В этих условиях на первый план выходит самообучаемость. Один из главных навыков в современном мире — это возможность коммуницировать.

«Человек человеку — контент. Мы друг друга поглощаем, как информацию», — говорила Канделаки. Поэтому важно найти свою нишу и понять, что ты можешь предложить окружающим.

«Вы все знаете этот слайд (в это время на экране появилась традиционное утреннее фото из «Инстаграма» Рустама Минниханова с пожеланием доброго утра, — прим.ред.). — Это самый популярный утренний слайд в Татарстане. Уже несколько лет Рустам Нургалиевич говорит нам «доброе утро», и это смотрит вся страна, узнает, какая погода на площади. Никто не мог подумать, что эта история станет мультиканальной, но у него это получилось. Ищите себе идеи», — призывала Канделаки.

Радислав Гандапас: «Делаешь что-то — делай с энтузиазмом»

Радислав Гандапас, самый известный российский бизнес-тренер, делился с аудиторией секретами успеха. «Секрет — делать то, что нужно, когда нужно. Когда нужно спать — спать, когда нужно готовить презентацию — готовить презентацию». Все очень просто, и на этом, по большому счету, можно было бы закончить, сказал он, но нужно занять чем-то свободное время.

Пришлось дать еще несколько советов. «Если ты делаешь что-то — делай с энтузиазмом. Люби с энтузиазмом, работай с энтузиазмом, развлекайся с энтузиазмом, маме звони с энтузиазмом». Важно быть способным к взаимопомощи: «Кооперация — наше преимущество. Человеческий род выжил благодаря кооперации».

Однако на пути к успеху всегда встречаются препятствия. Гандапас перечислил самые распространенные из них. В первую очередь это невнятная цель — трудно двигаться к цели, если она не обозначена. Казалось бы, это очевидно, но неумение четко поставить цель мешает очень многим.

Второе препятствие — желание достичь быстрого результата и установки в духе «через три месяца я должен быть миллионером». «Заряжайтесь на дальнюю дистанцию», — наставлял Гандапас. Часто людям мешает неверие в собственные силы: «Я слишком взрослый (слишком молодой), я слишком местный (слишком приезжий)». Кроме того, препятствием может стать боязнь неодобрения со стороны окружающих. Все это нужно отрефлексировать и изжить.

Григорий Аветов: «Решение находится вне условий задачи»

Ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов доказывал, насколько важной составляющей успеха является открытое мышление — на примере собственной истории. Два месяца назад «Синергия» реализовала важный бизнес-проект — привезла в Россию самого именитого бизнес-тренера мира Тони Роббинса. Но этого вполне могло не случиться, если бы организаторы не вышли за рамки привычной логики мышления.

По словам Аветова, о том, что команда Роббинса готова приехать в Москву, он узнал в январе этого года. Роббинс готов был выступить в единственный день — 1 сентября. Проводить мероприятие такого масштаба 1 сентября — самоубийство, подумал Аветов. Вдобавок организация потребовала бы около $5 млн, которых у «Синергии» на тот момент не было.

Сперва Аветов отказался от предложения, решив, что оно ему не по силам, но потом решил рискнуть. Здесь и понадобилась «незашоренность мышления». Чтобы устроить самый грандиозный поединок в истории бокса, нужно выпустить на ринг не боксера, сказал ректор «Синергии».

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И сразу же привел другой пример: «Допустим, у вас мобильное приложение. Как сделать так, чтобы вас скачивали больше всех в стране? Казалось бы — трафик, маркетинг, пиар, статьи. Нет! Решение находится вне условий задачи. Чтобы вас скачивали больше всех в стране, вам надо, чтобы ваше приложение в этой стране запретили (на экране появилась символика Telegram, — прим.ред.). Я не знаю, придумал ли это Павел Дуров, но, если это не он придумал, он обязан был это придумать».

В результате «Синергия» продала около 26,2 тыс. билетов на Тони. Но вначале это были лишь 5 тысяч проданных мест, после чего дело застопорилось. Отказываться от семинара было поздно, и в августе пришлось действовать решительно: организаторы потратили на рекламную кампанию порядка 90 млн рублей, только в Москве выкупив 350 рекламных поверхностей. «Мне позвонил человек из правительства Москвы, который отвечал за избирательную кампанию Сергея Семеновича Собянина. Он говорит: «Что происходит? У нас выборы на носу, и мы бы не очень хотели видеть нового мэра в городе». Тогда в столице появился билборд с надписью: «Тони Роббинс за Сергея Семеновича Собянина», — рассказывал Аветов.

Гарретт Джонстон: «Важно найти точку G потребителя»

Последним выступил Гарретт Джонстон, генеральный директор Macroscope Consulting и международный специалист по стратегическому маркетингу. Он говорил о том, как изменились отношения между покупателями и продавцами товаров и услуг.

По словам Джонстона, сегодня мы живем в эпоху абсолютной власти потребителя — это новая реальность, под которую бизнес должен подстраиваться, если хочет сохранить конкурентоспособность.

За последние 100 лет предложение товаров и услуг «драматически» увеличилось, в то время как спрос растет гораздо медленнее. В этих условиях все решает совокупность положительных и отрицательных эмоций потребителей — она «рулит и разруливает вообще весь бизнес».

«Произошла революция — революция вокруг клиента. Власть в мире переходит от производителей или продавцов чего-либо к покупателям чего-либо. Покупатель сегодня имеет всю власть. Успех бизнеса зависит на все 100% от восхищенного клиента. Если ты хочешь иметь бизнес, который стоит большие деньги, твои клиенты должны быть восхищены твоими продуктами», — объяснял Гарретт Джонстон.

В наше время мы стали свидетелем демократизации роскоши: продукты и услуги, которые раньше были доступны только миллионерам, сегодня хочет получить каждый клиент. Компании, которые это осознают, будут успешными, уверен Джонстон.

К сожалению, в России не все компании это понимают, тем самым существенно снижая свою стоимость. Важно «найти точку G потребителя», доставить ему «оргазмическое удовольствие».

Партнерский материал