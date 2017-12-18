«Татэнерго» получило наследие Фардиева на четыре миллиарда

«Связьинвестнефтехим» отдал на откуп энергетикам тепловой рынок Закамья и юго-востока Татарстана

Валерий Сорокин пустил в ход последнюю «энергетическую заначку» суммой почти на 4 млрд рублей, безвозмездно передав обновленной «Татэнерго» переходящие активы, оставшиеся от разделения почившего в бозе холдинга «Татэнерго» Ильшата Фардиева. С подачи главы СИНХ «Татэнерго» может взять под контроль тепловой рынок Закамья и юго-востока Татарстана. Подробности — в материале «Реального времени».

Предновогодний сюрприз

На прошлой неделе завершилась давно обещанная ликвидация материнской компании УК «Татэнерго», возглавляемой бывшим премьером РТ, и связанного с ней «Набережночелнинского предприятия тепловых сетей». По решению их общего собственника госхолдинга «Связьинвестнефтехим» эти взаимосвязанные структуры с 12 декабря этого года присоединены к «Татэнерго». В результате слияния «Татэнерго» безвозмездно получила в собственность активы на 3,8 млрд рублей, что привело к росту капитализации энергокомпании до 53,6 млрд руб, сообщила пресс-служба «Татэнерго».

С окончанием этой сделки можно считать завершенным «бракоразводный процесс» по разделу богатого наследия холдинга «Татэнерго», взращенного Ильшатом Фардиевым. УК «Татэнерго» выполнила в нем роль своеобразного временного склада, взяв сначала на свой баланс оставшееся имущество и перераспределив его между основными игроками татарстанского энергорынка «Генерирующей компанией», «Сетевой компанией», «Диспетчерским центром». По данным центра раскрытия информации «Интерфакс», с начала 2009 по 2013 годы УК «Татэнерго» консолидировала у себя несколько дочерних компаний «Татэнерго» и одновременно освобождалась от других. Компания собрала у себя 100% акций Бугульминского предприятия тепловых сетей, Заинского предприятия тепловых сетей, сами тепловые сети в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме, Заинске общей протяженностью почти 1000 км. Вдобавок оздоровительный санаторий «Золотой колос» в Сочи, инженерный центр «Энергопрогресс». Теперь это ожерелье из разноплановых активов перешло в руки «Татэнерго». Взамен УК «Татэнерго» продало «Энерготранс», «Новые энергетические технологии» и IT-интегратора в энергетике. Насколько выгодным был размен активов трудно судить, так как стоимость сделок не раскрывается. Но вероятно, что «Татэнерго» получило свое обратно.

УК «Татэнерго» выполнило роль своеобразного временного склада, взяв сначала на свой баланс оставшееся имущество и перераспределив его между основными игроками татарстанского энергорынка. Фото Олега Тихонова



«Передача активов положительно отразится на деятельности генерирующей компании «Татэнерго», так как позволит увеличить стоимость чистых активов без проведения допэмиссии и облегчит привлечение средств для модернизации оборудования, — отмечают эксперты. — Но выбранный механизм присоединения двух компаний — номинальных держателей имущества — к «Татэнерго» позволяет маскировать параметры сделки. Ведь в случае допэмиссии стоимость передаваемого имущества необходимо было бы выкупать». Впрочем, эта практика достаточно широко используется в России, особенно, если конечным бенефициаром компании остается один единственный владелец. В данном случае их общим владельцем остается правительство РТ. Впрочем, в СИНХ предпочли не аргументировать причину выбранного ими явно не рыночного способа наращивания капитализации «Татэнерго».

Кроме того, в данном случае возникает и вопрос у потребителя. «Оптимизация численности персонала вряд ли произойдет, а учитывая объем себестоимости, которая уходит на зарплату персонала, говорить о каком-то весомом экономическом эффекте не приходится», — считают эксперты. При этом очевидно, что происходит увод системы к непрозрачности установления тарифов. Напомним, что ключевой идеей прошлой команды «Татэнерго» и ее идеолога Ильшата Фардиева было разделение системы теплоснабжения по разным компаниям с целью повышения прозрачности деятельности всех участников процесса. Только тогда потребитель получил возможность четко видеть и понимать весь процесс производства и поставки тепла, смог сосчитать, каковы затраты у производителя, у транспортировщика и какой конечный тариф, который он оплачивает из своего кармана. Эксперты высказывают опасение, что «Татэнерго» делает шаг назад — в эпоху Чубайса, когда потребитель снова не будет понимать, почему растут тарифы и где идет прирост затрат.

Ситуация может усугубиться на фоне лоббирования «Татэнерго» и «большой энергетикой» темы перехода на альтернативные котельные. «В таком случае конечный тариф будет просто определяться по утвержденной Министерством энергетики методике», — пояснили участники рынка. Если сегодня посмотреть калькулятор альтернативной котельной, который находится на сайте Министерства энергетики, то, например, в городе Казани тариф должен будет составить порядка 1 700 рублей с НДС! И это конечный тариф для потребителя.

УК «Татэнерго» консолидировала у себя несколько дочерних компаний «Татэнерго», в том числе инженерный центр «Энергопрогресс». Фото eprog.ru



Подтверждение возникающих рисков можно найти и в материалах продолжающегося по сей день расследования федеральной антимонопольной службы в отношении «Татэнерго» по причинам нарушений антимонопольного законодательства в сфере теплоснабжения за 2016 год, о котором «Реальное время» уже ранее писало.



Теплое будущее

Заметим, что решение о присоединении активов к «Татэнерго» было принято еще 2 года назад и только сейчас его довели до финала. С 2014 года «Татэнерго» арендует тепловые сети в Набережных Челнах у НчТК и в Нижнекамске у УК «Татэнерго» и платит им деньги за доставку тепла потребителям. К примеру, в 2015 году НчТК получила за аренду почти 340 млн рублей как следует из ее отчета. Речь идет о 650 км тепловых сетей в Челнах и 140 км — в Нижнекамске. Сейчас же «Татэнерго» фактически проглотит сети, а посредники автоматически выйдут из цепи поставок.

В СИНХ подтвердили этот довод. «Данные транзакции являются завершающей частью программы реструктуризации предприятий энергоотрасли Республики Татарстан, осуществляемой в течение последних нескольких лет, — говорится в сообщении компании. — Цель программы — приведение их в соответствие с требованием действующего законодательства (разделение различных видов деятельности в области энергообеспечения на компании с неаффилированными бенефициарами), а также снижение управленческих издержек за счет оптимизации численности персонала».

При этом доставшиеся ей непрофильные активы «Татэнерго» намерена продать, сообщила пресс-служба компании. Что именно входит в пакет, пока не называется. Но очевидно, что одним из первых может быть выставлен на торги блокпакет акций Нижнекамского хлебозавода.

Одним из первых может быть выставлен на торги блокпакет акций Нижнекамского хлебозавода. Фото nkhleb.ru



Юго-восток пустят по «казанской» модели

Консолидация тепловых активов в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме, Заинске приведет к укреплению присутствия «Татэнерго» в закамье и на юго-востоке республики. «Сейчас «Татэнерго» закрепила де-факто статус единой теплоснабжающей компании (ЕТО) в этих городах, за исключением Бугульмы», — отметил заместитель председателя общественной палаты РТ Тимур Халиков. — Но нельзя сказать, что Бугульма стала для них лакомым куском. Думаю, что ей, возможно, и не обрадовались, так как придется покрывать большие кассовые разрывы». А вот жемчужиной в этом пакете активов можно назвать лишь возможность оптимизации технологической схемы выработки и передачи тепла в Набережных Челнах. «Здесь давно назрел вопрос закрытия неэффективной котельной БСИ — жителям приходится покупать тепло по высоким тарифам. Так что сейчас им можно перевести потребителей на эффективные теплоисточники», — рассуждает он. По его словам, грядущая либерализация рынка тепла, предполагающая расчет тарифов по принципу альтернативной котельной, с 2018 года существенно изменит положение генераторов. «Пока нет постановления правительства РФ с методикой расчетов, поэтому трудно сказать, кто выиграет», — сказал он.

Кто выиграет, действительно, покажет время. Насколько правильное решение было принято, население увидит в виде присылаемого счета за оплату тепла.